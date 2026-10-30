Avertisment pentru FCSB Ciprian Marica, despre situația lui Drăguș: „Hai  să nu mai facem asta!” +9 foto
Ciprian Marica, avertisment în privința lui Drăguș FOTO Montaj GOLAZO.ro/Facebook/Raed Krishan
Superliga

Avertisment pentru FCSB Ciprian Marica, despre situația lui Drăguș: „Hai să nu mai facem asta!”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 12:53
  • Ciprian Marica (41 de ani) a analizat ultimele evoluții din Superliga și a remarcat schimbările produse la FCSB.
  • Marica a vorbit și despre așteptările uriașe din jurul lui Denis Drăguș.
  • Fostul atacant al echipei naționale le cere roș-albaștrilor să aibă răbdare cu fotbalistul care revine după o perioadă îndelungată de inactivitate.
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Ciprian Marica e de părere că Drăguș are calitățile necesare pentru a deveni un jucător important la FCSB, dar avertizează că presiunea pusă pe umerii săi ar putea fi armă cu două tăișuri.

Fostul internațional consideră că atacantul are nevoie de timp pentru a reveni la cel mai bun nivel și apreciază precauția de care dau dovadă cei din conducerea clubului.

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Ciprian Marica cere răbdare cu Drăguș: „Toată lumea are așteptări mari”

Întrebat dacă revenirea lui Denis Drăguș ar putea schimba fața FCSB-ului, Marica a preferat să tempereze entuziasmul din jurul atacantului.

„Hai să nu mai punem presiune pe el. Știe și e conștient că toată lumea are așteptări mari. Vine după o perioadă lungă în care n-a jucat. Are nevoie de timp.

Cei de la FCSB sunt mai precauți și bine fac. E un jucător care are calitate și care poate ajuta naționala”, a declarat Ciprian Marica.

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg
Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
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Marica, impresionat de Reghecampf: „O pregătire fizică de modă veche, care dă rezultate”

Fostul atacant a analizat și ultimele rezultate din Superliga, fiind impresionat de impactul pe care Laurențiu Reghecampf l-a avut asupra FCSB-ului până la meciul de Cupă.

Marica a remarcat în special pregătirea fizică a roș-albaștrilor, dar și capacitatea echipei de a opri seria victorii consecutive a Rapidului.

„E interesant pentru noi. Dinamo, totuși, condusă de la 2-0, revine și văd lucruri pozitive. Nu poți să fii tot timpul la înălțime, dar arată caracter și joc solid.

Surpriza e ce reușește Reghe la FCSB. O pregătire fizică bună, de modă veche, care dă rezultate. Bate Rapidul după 6 victorii consecutive. Contează începutul, dar e important finalul”, a explicat Marica.

„Universitatea Craiova joacă excelent!”

În privința luptei din partea superioară a clasamentului, Marica a avut cuvinte de laudă și pentru Universitatea Craiova.

Fostul internațional consideră că oltenii beneficiază de unul dintre cele mai bune loturi din campionat, iar concurența din compartimentul ofensiv reprezintă un avantaj important.

„Craiova joacă excelent și are o bancă de rezerve foarte bună. Uitați ce concurență e în atac, vine Elisor de pe bancă și marchează două goluri. Nu e prima dată. Are echipă bună”, a concluzionat Marica.

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