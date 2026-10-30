Gloria Bistrița - FCSB 1-0. Mihai Stoica (61 de ani) a fost implicat într-o dispută la finalul partidei din Cupa României.

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Formația lui Reghecampf a înregistrat primul eșec de la revenirea pe bancă a tehnicianului, iar calculele pentru calificarea în „sferturi” s-au complicat înaintea ultimei etape.

Gloria Bistrița - FCSB 1-0 . Mihai Stoica, conflict la finalul meciului

Imediat după fluierul final, banca și tribunele de la Bistrița au explodat de bucurie, însă Mihai Stoica a fost surprins într-o discuție tensionată în tribune.

Oficialul FCSB era vizibil nervos și se răstea cu o persoană aflată lângă masa presei.

Pe un stadion plin, atmosfera a fost una destul de ostilă pentru FCSB, care a pierdut, joi, prin golul marcat de Bradu, după o gafă colosală comisă de Batubinsika, în minutul 23.

Pentru FCSB, următoarea partidă este cea cu U Cluj, în Superligă, luni, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ultimul meci din grupele Cupei pentru formația lui Reghecampf se joacă pe 2 decembrie, pe teren propriu, cu Csikszereda.

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