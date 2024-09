Mihai Stoica (59 de ani) președintele Consiliului de Administrație de la FCSB , a răbufnit după ce a auzit verdictul lui Kyros Vassaras, în legătură cu golul egalizator al Petrolului cu FCSB, scor 1-1.

, a răbufnit după ce a auzit verdictul lui Kyros Vassaras, în legătură cu golul egalizator al Petrolului cu FCSB, scor 1-1. Președintele CCA a analizat faza și a confirmat că decizia arbitrilor de a valida reușita a fost una corectă.

Campioana României a ratat victoria la ultima fază a meciului, când Alexandru Tudorie a egalat, după ce a profitat de o ieșire hazardată a lui Ștefan Târnovanu.

FCSB - Petrolul. Mihai Stoica, furios după analiza lui Vassaras

Oficialul „roș-albaștrilor” s-a enervat când a auzit explicațiile lui Kyros Vassaras.

„Când cineva spune că albul e negru și negru e alb nu am ce să comentez. Să spui că Radunovic nu este sub presiunea adversarului, că adversarul e departe de minge... Ia doar un prim-plan să vezi dacă e departe de minge sau nu.

Adevărul că ce fault este când îi pune talpa pe gleznă?Glezna face parte din joc, nu? Asta este. Dacă aș spune tot ce gândesc aș fi între 5 ani suspendare și excludere din viața sportivă. E sfidare, dar nu e niciun fel de problemă, suntem obișnuiți” , a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Întrebat despre sezonul trecut, atunci când FCSB a devenit campioană tot cu Vassaras la conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor, MM consideră că echipa sa a fost la fel de dezavantajată.

„ Am avut o singură greșeală de arbitraj favorabilă. Penalty-ul pe care l-am primit la contactul minim cu Farul, în rest am fost dezavantajați în foarte multe situații și am fost bătaia de joc a explicațiilor.

S-au dat imagini din tribună ca să ni se explice ceva. În fine, nu contează. Nu este nicio problemă”, a adăugat MM

Eu percep că suntem sac de box, asta e situația. Nu avem ce să facem. Dacă spui că ală nu e fault și ăla nu este aproape de minge nu mai avem ce să discutăm. Mihai Stoica

Verdictul lui Kyros Vassaras la golul egalizator al Petrolului

Faza controversată: golul de 1-1 marcat de Tudorie în minutul 90+4;

golul de 1-1 marcat de Tudorie în minutul 90+4; Ce reclamă FCSB: fault la Șut înainte de gol, fault la Târnovanu.

fault la Șut înainte de gol, fault la Târnovanu. Arbitru: A. Cojocaru, Asistenți: S. Gheorghe, R. Bîrdeș. VAR: I. Dima, C. Marcu

A. Cojocaru, S. Gheorghe, R. Bîrdeș. I. Dima, C. Marcu Decizia arbitrilor: gol valabil. Posibilul fault la Șut nu a fost analizat de VAR, considerându-se că nu se poate interveni pentru că FCSB a intrat în posesia balonului între momentul contactului și gol.

gol valabil. Posibilul fault la Șut nu a fost analizat de VAR, considerându-se că nu se poate interveni pentru că FCSB a intrat în posesia balonului între momentul contactului și gol. Verdictul lui Vassaras: gol valabil, decizie corectă luată de VAR

FCSB a avut posesia balonului după presupusul fault la Șut: „Fundașul (Radunovic) respinge balonul din suprafața de pedeapsă. Are control deplin asupra balonului când face asta. Atacantul are o intrare întârziată, dar nu este aproape de minge, nu există contact sau presiune pe adversar. Apoi începe o nouă fază de atac (APP) din care Petrolul marchează”.

NU a fost fault la Târnovanu: „Portarul iese din suprafața de poartă și sare sa joace mingea cu mâna, chiar în fața capului adversarului. Atacantul nu comite nicio abatere, în timp ce sare pentru a lovi mingea cu capul . Portarul lovește mingea cu pumnul și apoi are loc un contact fizic normal cu adversarul. În timp ce portarul cade are loc și un contact accidental și cu coechipierul său. VAR verifică faza și validează golul, pentru că în acest caz nu este fault și nici ofsaid”.