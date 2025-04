Ironii la adresa lui Șumudică Răspunsul lui Mihai Stoica după atacul antrenorului de la Rapid la  Charalambous : „E complicat să te scuzi”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, i-a răspuns lui Marius Șumudică (54 de ani).

După remiza cu CFR Cluj, Șumudică i-a cerut lui Elias Charalambous (44 de ani) să-și ceară scuze public pentru afirmațiile făcute la finalul meciului FCSB - Rapid 3-3.

„Astăzi am jucat pentru CFR, azi ați pierdut titlul!”, ar fi fost mesajul lui Șumudică pentru Charalambous. Ulterior, tehnicianul giuleștenilor a susținut că a spus doar ultima parte, fără referire la CFR.

Mihai Stoica, răspuns pentru Marius Șumudică

Într-o postare pe contul personal de Facebook, Mihai Stoica i-a răspuns tehnicianului de la Rapid.

„E complicat să te scuzi pentru o declarație pe care n-ai făcut-o.

Chiar și-n Săptămâna Mare”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Marius Șumudică: „Acum ar trebui să iasă cei de la CFR să spună că am jucat pentru FCSB ”

Marius Șumudică a dezvăluit că, înainte de CFR Cluj - Rapid 1-1, a avut o conversație de circa 50 de secunde cu Charalambous, pe Facetime.

„(n.r. – De ce n-a ieșit Charalambous să dezmintă aceste informații dacă nu sunt adevărate?) Nu pot să-mi dau seama, mai ales că am fost colegi de echipă, am jucat împreună, există un respect între noi.

Înainte de meci Tachtsidis vorbea cu el pe Facetime și a venit la mine și mi-a arătat telefonul. Ei sunt prieteni. Și i-am zis: «Băi, ține minte ce-ți zic acum! Să nu mai zici niciodată că joc pentru CFR și o să vezi după meci că nu e așa» .

Înainte de meci, când am ieșit să vedem terenul, a venit să mă salute Elias și vorbeau pe Facetime, eu stăteam de vorbă cu niște jucători de la CFR și i-am zis să n-aibă nicio urmă de îndoială că o să vadă că ceea ce a afirmat nu e adevărat. Și s-a demonstrat. El a început să râdă. După am trecut la ale noastre, am vorbit cam 50 de secunde.

Nu știu de ce nu a ieșit să spună adevărul. Acum chiar mi-ai dat de gândit. Le-am spus, într-adevăr, că au pierdut campionatul la acel meci, nimic mai mult.

Acum ar trebui să iasă cei de la CFR să zică că am jucat pentru FCSB”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

