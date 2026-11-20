Mihai Stoica (61 de ani) a propus reducerea numărului de echipe din Superliga de la 16 la 12.

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Fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB a criticat dur actualul sistem competițional din Superliga, adoptat în sezonul 2020/2021, când numărul echipelor a crescut de la 14 la 16, pe fondul pandemiei de COVID-19.

Mihai Stoica: „Un campionat cu 12 echipe ar fi cel mai bun sistem”

MM Stoica a scos în evidență numărul mare de meciuri pe care echipele sunt nevoite să le dispute, în contextul în care mai multe cluburi se confruntă cu probleme financiare și de infrastructură.

De asemenea, fostul oficial a susținut că decizia luată de FRF în august 2020 a avut ca scop strict să o ajute pe Dinamo să scape de retrogradare.

„Cluburile nu au bani. Competiția este greșită. Nu avem nici infrastructură… Am spus-o de o grămadă de ori. Nu e normal ca noi să avem campionatul cu cele mai multe meciuri din Europa.

Mai multe meciuri oficiale decât englezii. Mai multe decât în Serie A. Consider că sunt prea multe echipe în Liga 1.

Nici asta nu se poate schimba, pentru că noi am schimbat în rău. Am mărit numărul cu două ca să nu retrogradeze Dinamo. E foarte frumos, dar tot a retrogradat. Nu e normal.

Cred că un campionat cu 12 echipe ar fi cel mai bun sistem. Cu 33 de meciuri. Sunt suficiente. Foarte ușor de făcut competiția. Sau cu sistem play-off, play-out, cu câte șase echipe și cu trei retrogradate din play-out.

Măcar două, cu una la baraj. Ar fi fantastic, o luptă! Noi avem niște echipe slabe. E adevărat că sunt mai multe echipe care au investit în ultimii ani, dar echipele din partea a doua a clasamentului sunt foarte slabe. Se face o prăpastie foarte mare.

Nu neapărat precum atunci cu Mediaș și Clinceni, dar pare că sunt echipe care pierd plutonul”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de gsp.ro.

38 de meciuri pe sezon joacă fiecare dintre cele 20 de echipe din Premier League (Anglia), La Liga (Spania) și Serie A (Italia)

Bundesliga (Germania) și Ligue 1 (Franța) au câte 18 echipe, fiecare disputând 34 de meciuri pe sezon.

În România, Liga 1 are un format diferit, cu 16 echipe care joacă 30 de meciuri în sezonul regulat, urmate de un play-off și un play-out, ceea ce duce la un total de 40 de meciuri.

La finalul anului 2025, Gino Iorgulescu, președintele LPF, a a anunțat că vrea facă un campionat cu 12 echipe, însă mai multe cluburi s-au opus, inclusiv FCSB sau Rapid.

Austria are un campionat cu 12 echipe

În Bundesliga din Austria sunt 12 echipe, iar fiecare echipă joacă 22 de meciuri în sezonul regulat.

Ulterior, după sezonul regulat, are loc o fază de play-off, iar echipele se împart în două grupe:

Play-off: primele 6 echipe, care vor juca încă 10 meciuri.

primele 6 echipe, care vor juca încă 10 meciuri. Play-out: echipele de pe locurile 7-12, care vor juca 10 meciuri.

Astfel, sezonul în Austria se încheie după 32 de meciuri.

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