FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!"
Gino Iorgulescu FOTO: GOLAZO.ro
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 13:22
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 13:23
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, și Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, au criticat planul lui Gino Iorgulescu (69 de ani).
  • Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a anunțat că vrea facă un campionat cu 12 echipe.

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, susține că vor fi condiții mai dure, iar rezultatul va fi o concentrare a valorilor, care va duce la performanță.

Gigi Becali se opune propunerii lui Iorgulescu: „Mie îmi convine sistemul cu play-off

„E treaba lui ce a declarat. Nu poate să facă el cum vrea. Trebuie să voteze cluburile. Și să fie și televiziunile de acord. Eu nu votez! FCSB nu e de acord. Cui îi convine să fie mai puține echipe?

Cine stabilește ce echipe retrogradează? Nu înțeleg de ce a vorbit. Trebuia să-și vadă de treaba lui! De ce vorbește degeaba?! Mai ales că vin și alegerile și poate lumea nu o să-l mai voteze. Trebuia să tacă!

Dacă vrea, poate să facă un play-off cu primele 4 echipe. Și ori se trage la sorți, ori joacă locul 1 cu locul 4 și locul 2 cu locul 3. Apoi încă un meci și se stabilește campioana. Asta ca să fie mai puține meciuri. Dar și asta trebuie făcută prin Ligă și trebuie votată de cluburi.

Mie îmi convine sistemul cu play-off și play-out. Și nu doar mie, ci tuturor echipelor care joacă în cupele europene. Mai trăgeam noi la titlu dacă nu era sistemul actual? Avem timp să ne revenim. Ne convine să fie și echipe mai mici”, a declarat Becali, conform gsp.ro.

Se va zice că banii din drepturi se vor împărți la mai puține echipe. Dar și televiziunile vor spune că vor da mai puțini bani, că sunt mai puține meciuri. Gino a vorbit aiurea! Gigi Becali

În prezent, Superliga României se desfășoară cu 16 echipe, în sistem tur-retur, urmat de play-off pentru primele șase echipe și play-out pentru celelalte zece.

La finalul play-out-ului, ultimele două formații retrogradează direct, iar următoarele două merg la baraj.

Victor Angelescu: „Ar fi cam drastic. Un campionat mic pentru o țară mare”

Președintele Rapidului consideră că o scădere atât de mare într-un timp scurt ar fi excesivă și ar afecta ritmul competițional

„Mi se pare un număr mult prea mic, să scazi de la 16 echipe la 12 echipe într-un timp scurt. E adevărat, campionatul având play-off și play-out, are un număr mare de meciuri, o scădere de la 16 la 14 echipe ar fi mai normală, ca să avem și un număr mai mic de meciuri.

12 ar fi cam drastic, ar fi un campionat mult prea mic pentru o țară atât de mare. Dacă m-ar întreba cineva astăzi pentru sezonul viitor, probabil aș vota împotrivă”, a declarat Angelescu, potrivit sursei citate.

14 ar fi cel mai ok, dacă mă gândesc la numărul de meciuri. Ar trebui discutat ce înseamnă și drepturile TV, dacă rămân aceleași. Ca număr de meciuri, ca țară, undeva la 14 echipe ar fi mai normal. Cu acest sistem, de play-off și play-out, sunt multe etape. 40 de etape înseamnă mult pentru campionat. Victor Angelescu

Numărul de echipe din primele 5 campionate europene:

  • Premier League (Anglia): 20 de cluburi
  • La Liga (Spania): 20 de cluburi
  • Bundesliga (Germania): 18 cluburi
  • Ligue 1 (Franța): 18 cluburi
  • Serie A (Italia): 20 de cluburi

