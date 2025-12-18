12 echipe în Liga 1 Președintele LPF vrea să reducă drastic numărul cluburilor: „Vom pune condiții mai dure la licențiere” +74 foto
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal
Superliga

12 echipe în Liga 1 Președintele LPF vrea să reducă drastic numărul cluburilor: „Vom pune condiții mai dure la licențiere”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 19:51
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 09:44
  • LPF vrea să facă mai complicat procesul de licențiere, pentru a scădea numărul echipelor care pot obține aprobarea de a juca în Liga 1 de la 16 la 12

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, spune că vor fi condiții mai dure, iar rezultatul va fi o concentrare a valorilor, care va duce la performanță.

Dănciulescu, apărat cu pistolul Dezvăluiri halucinante despre revenirea atacantului la Dinamo: „Terorizat ani de zile. Nici nu mai avea curaj să vină la echipă”
Citește și
Dănciulescu, apărat cu pistolul Dezvăluiri halucinante despre revenirea atacantului la Dinamo: „Terorizat ani de zile. Nici nu mai avea curaj să vină la echipă”
Citește mai mult
Dănciulescu, apărat cu pistolul Dezvăluiri halucinante despre revenirea atacantului la Dinamo: „Terorizat ani de zile. Nici nu mai avea curaj să vină la echipă”

Gino Iorgulescu: „Dacă ar fi mai puține echipe, am avea date suficiente pentru amânări”

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții.

Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1.

Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, [echipele] ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe.

S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile.

Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a spus Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.

Mai e o problemă! Atunci când se joacă în cupele europene, nu mai avem date ca să amânăm niște meciuri. Dacă ar fi mai puține echipe, am avea date suficiente Gino Iorgulescu, președinte LPF

Mihai Stoica, oficialul roș-albaștrilor, s-a plâns de programul încărcat al campionatului

„Eu am o variantă, dar aici o să mă înjure toată lumea. Reducerea numărului de echipe la 12. Trei tururi, 33 de etape. Ne omoară cele 40 de etape, cum e acum.

Suntem campionatul cu cel mai mare număr de meciuri din Europa. Nu e normal așa ceva. Noi nu avem cele mai bune condiții din Europa, nu avem infrastructură.

Nu-ți convine să joci pe terenuri înghețate iarna, nu-ți convine să mergi cu autocarul 300 de kilometri, să faci șase ore pe drum.

Până ieși din București, înnebunești”, a spus Mihai Stoica, în mai 2025, la Prima Sport.

38 de meciuri
pe sezon joacă fiecare dintre cele 20 de echipe din Premier League (Anglia), La Liga (Spania) și Serie A (Italia

Bundesliga (Germania) și Ligue 1 (Franța) au câte 18 echipe, fiecare disputând 34 de meciuri pe sezon.

În România, Liga 1 are un format diferit, cu 16 echipe care joacă 30 de meciuri în sezonul regulat, urmate de un play-off și un play-out, ceea ce duce la un total de 40 de meciuri.

Austria are un campionat cu 12 echipe

În Bundesliga din Austria sunt 12 echipe, iar fiecare echipă joacă 22 de meciuri în sezonul regulat.

Ulterior, după sezonul regulat, are loc o fază de play-off, iar echipele se împart în două grupe:

  • Play-off: primele 6 echipe, care vor juca încă 10 meciuri.
  • Play-out: echipele de pe locurile 7-12, care vor juca 10 meciuri.

Astfel, sezonul în Austria se încheie după 32 de meciuri.

Cum a evoluat sistemul Ligii 1 de-a lungul timpului

PerioadăEchipeEtape
1934-19371222
1937-19381018
1938-19401222
1940-19411324
1946-19471426
1947-19481630
1948-19491426
1950-19531222
19541426
1955-19561324
1957-19601222
1960-19621426
1962-19631528
1963-19681426
1968-19731630
1973-20001834
2000-20061630
2006-20151834
2015-20201436
2020-prezent1640
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan (2).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan (2).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

U Craiova e out! Oltenii pierd incredibil cu AEK Atena la ultima fază și  RATEAZĂ calificarea în primăvara europeană!
Conference League
00:17
U Craiova e out! Oltenii pierd incredibil cu AEK Atena la ultima fază și RATEAZĂ calificarea în primăvara europeană!
Citește mai mult
U Craiova e out! Oltenii pierd incredibil cu AEK Atena la ultima fază și  RATEAZĂ calificarea în primăvara europeană!
Ținta lui Dinamo Atacantul care a jucat cu România la EURO 2024 e dorit de Kopic: „E un fotbalist bun”
Superliga
18:50
Ținta lui Dinamo Atacantul care a jucat cu România la EURO 2024 e dorit de Kopic: „E un fotbalist bun”
Citește mai mult
Ținta lui Dinamo Atacantul care a jucat cu România la EURO 2024 e dorit de Kopic: „E un fotbalist bun”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
ECHIPE liga 1 lpf Gino Iorgulescu reducere
Știrile zilei din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
09:29
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
13:22
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Stranieri
13:15
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Citește mai mult
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Conference League
11:55
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Citește mai mult
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:55
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
19:19
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
17:54
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
20:02
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj, în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj , în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Top stiri din sport
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 24 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share