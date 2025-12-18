12 echipe în Liga 1 Președintele LPF vrea să reducă drastic numărul cluburilor: „Vom pune condiții mai dure la licențiere”

LPF vrea să facă mai complicat procesul de licențiere, pentru a scădea numărul echipelor care pot obține aprobarea de a juca în Liga 1 de la 16 la 12

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, spune că vor fi condiții mai dure, iar rezultatul va fi o concentrare a valorilor, care va duce la performanță.

Gino Iorgulescu: „Dacă ar fi mai puține echipe, am avea date suficiente pentru amânări”

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții.

Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1.

Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, [echipele] ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe.

S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile.

Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a spus Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.

Mai e o problemă! Atunci când se joacă în cupele europene, nu mai avem date ca să amânăm niște meciuri. Dacă ar fi mai puține echipe, am avea date suficiente Gino Iorgulescu, președinte LPF

Mihai Stoica, oficialul roș-albaștrilor , s-a plâns de programul încărcat al campionatului

„Eu am o variantă, dar aici o să mă înjure toată lumea. Reducerea numărului de echipe la 12. Trei tururi, 33 de etape. Ne omoară cele 40 de etape, cum e acum.

Suntem campionatul cu cel mai mare număr de meciuri din Europa. Nu e normal așa ceva. Noi nu avem cele mai bune condiții din Europa, nu avem infrastructură.

Nu-ți convine să joci pe terenuri înghețate iarna, nu-ți convine să mergi cu autocarul 300 de kilometri, să faci șase ore pe drum.

Până ieși din București, înnebunești”, a spus Mihai Stoica, în mai 2025, la Prima Sport.

38 de meciuri pe sezon joacă fiecare dintre cele 20 de echipe din Premier League (Anglia), La Liga (Spania) și Serie A (Italia

Bundesliga (Germania) și Ligue 1 (Franța) au câte 18 echipe, fiecare disputând 34 de meciuri pe sezon.

În România, Liga 1 are un format diferit, cu 16 echipe care joacă 30 de meciuri în sezonul regulat, urmate de un play-off și un play-out, ceea ce duce la un total de 40 de meciuri.

Austria are un campionat cu 12 echipe

În Bundesliga din Austria sunt 12 echipe, iar fiecare echipă joacă 22 de meciuri în sezonul regulat.

Ulterior, după sezonul regulat, are loc o fază de play-off, iar echipele se împart în două grupe:

Play-off: primele 6 echipe, care vor juca încă 10 meciuri.

primele 6 echipe, care vor juca încă 10 meciuri. Play-out: echipele de pe locurile 7-12, care vor juca 10 meciuri.

Astfel, sezonul în Austria se încheie după 32 de meciuri.

Cum a evoluat sistemul Ligii 1 de-a lungul timpului

Perioadă Echipe Etape 1934-1937 12 22 1937-1938 10 18 1938-1940 12 22 1940-1941 13 24 1946-1947 14 26 1947-1948 16 30 1948-1949 14 26 1950-1953 12 22 1954 14 26 1955-1956 13 24 1957-1960 12 22 1960-1962 14 26 1962-1963 15 28 1963-1968 14 26 1968-1973 16 30 1973-2000 18 34 2000-2006 16 30 2006-2015 18 34 2015-2020 14 36 2020-prezent 16 40

