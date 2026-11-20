Ian Evatt a fost felicitat public de Blackpool cu ocazia împlinirii vârstei de 45 de ani, însă bucuria aniversării a fost umbrită, câteva ore mai târziu, de o veste neașteptată: clubul a decis să încheie colaborarea cu antrenorul.

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Ironia situației este greu de ignorat. În dimineața de 19 noiembrie, Blackpool publica pe rețelele de socializare un mesaj de felicitare adresat propriului antrenor. „La mulți ani antrenorului nostru principal, Ian Evatt! Să ai o zi minunată, șefule!”, transmitea clubul.

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Felicitat de ziua lui, apoi dat afară. Blackpool l-a concediat pe Ian Evatt

La aproximativ 7 ore distanță, aceeași conducere anunța despărțirea de tehnician.

„Blackpool Football Club anunță că Ian Evatt a părăsit funcția de antrenor principal, după 12 luni petrecute la conducerea echipei”, se arăta în comunicatul oficial.

Dincolo de coincidența zilei de naștere, plecarea lui Evatt se datorează faptului că Blackpool traversează un sezon dificil în League One, iar rezultatele au pus presiune tot mai mare asupra băncii tehnice.

Echipa ocupa locul 20, cu numai 12 puncte acumulate în primele 13 etape, și înregistrase 7 înfrângeri în ultimele 10 meciuri de campionat. Practic, formația se afla deasupra zonei retrogradării doar datorită golaverajului.

Ultima partidă a lui Evatt pe banca lui Blackpool a fost înfrângerea 0-1 în fața celor de la AFC Wimbledon.

Pentru moment, echipa va fi pregătită de Steve Thompson, care va asigura interimatul, alături de Stephen Crainey, Stephen Dobbie și Steve Banks.

Ian Evatt, jucător important în istoria lui Blackpool

Ian Evatt nu era un simplu antrenor ajuns la Blackpool pentru un proiect profesional. Fost fundaș central, acesta a evoluat timp de 6 ani pentru club, între 2006 și 2013, perioadă în care a adunat 254 de apariții.

A făcut parte din echipa care a contribuit la ascensiunea lui Blackpool până în Premier League, iar revenirea sa pe Bloomfield Road, în octombrie 2025, a reprezentat și o întoarcere într-un loc de care îl legau amintiri importante.

Mandatul său de antrenor s-a încheiat însă după numai 12 luni, fără ca rezultatele să se ridice la nivelul așteptărilor conducerii.

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