Mike Temwanjera (42 de ani) a jucat pentru FC Vaslui între 2007 și 2014, a renunțat la carieră în 2015, iar în prezent are o Academie de fotbal în Zimbabwe.

Fostul atacant explică de ce nu au suportă insinuările că e mai bătrân decât ceea ce arată actele lui de identitate și își dă ca exemplu chiar cei doi copii pe care îi are.

Temwanjera îl numește pe Viorel Hizo drept „tatăl meu” și pune două nume-surpriză în topul celor mai buni colegi pe care i-a avut la Vaslui.

Mike Temwanjera a jucat ceva mai mult de 7 ani în România și a lăsat o impresie mai mult decât pozitivă.

Atacant central la FC Vaslui, el a fost unul dintre oamenii în jurul căruia Adrian Porumboiu și-a construit echipa care avea să facă rezultate bune inclusiv în Europa.

Născut în Zimbabwe, Temwanjera s-a aflat și în mijlocul unor controverse, din cauza faptului că susține, așa cum arăta și pașaportul lui, că e născut în 1982.

Inclusiv Porumboiu a afirmat că „e din aceeași generație cu mine, cred că Mike e la al treilea rând de dantură, apropo de cai de rasă”.

A plecat din România acum aproape un deceniu. A mai jucat un sezon în Thailanda, după care s-a întors acasă, la Harare, în capitala statului Zimbabwe, țară aflată în sud-estul Africii, vecină cu Botswana, Mozambic, Africa de Sud și Zambia.

Distanța dintre București și Harare e de 7.000 de kilometri, pe rută aeriană. Din Zimbabwe, Mike Temwanjera a acceptat un dialog pentru cititorii GOLAZO.ro.

Salut, Mike! Ce mai faci?

Salutare! Îi salut pe toți românii. Sunt bine, la mine acasă, în Zimbabwe, în Harare.

Cu ce te ocupi în Zimbabwe, e adevărat că ai o Academie de Fotbal pe care ai denumit-o Vaslui?

Da, am o școală de fotbal care se numește Vaslui. Am denumit-o așa pentru că îmi plac oamenii din Vaslui și am avut o amintire grozavă acolo, așa că am decis să-i răsplătesc în acest fel, cu numele numele Academiei. Am jucat la Vaslui aproape 7 ani, acea perioadă va face parte din viața mea mereu.

Mike Temwanjera: „Am fost fanul României la Euro, la golul lui Stanciu a fost explozie de bucurie”

Ai mai urmărit meciuri din România pe internet? Mai ești la curent cu ce se întâmplă?

Da, am văzut anumite jocuri pe internet, urmăresc toate știrile despre campionatul din România și despre echipa voastră națională. Vă pot dezvălui și faptul că pe timpul Campionatului European eu am fost un susținător al României. Am făcut galerie și toți prietenii mei au făcut cunoștință cu modul meu de a mă bucura la golul pe are Stanciu l-a marcat cu Ucraina. A fost o explozie de bucurie.

Cum ai primit vestea că fostul tău club, FC Vaslui, a falimentat?

A fost un lucru foarte rău pentru comunitatea vasluiană. Oamenii nu mai au posibilitatea să vadă meciuri în cupele europene, nu mai au șansa să meargă la stadion ca atunci când venea Steaua București la Vaslui. A fost o veste foarte tristă.

Tu de când n-ai mai fost în România?

Ultima mea vizită a fost în 2019, chiar înainte de pandemie.

Mike Temwanjera: „Mi-e dor de cașcaval pane și mămăligă”

De ce anume îți e cel mai dor din România?

Notează! Sunt două feluri de mâncare: cașcaval pane și mămăligă.

Ce le spui oamenilor din Zimbabwe când te întreabă de România, ca țară?

Le spun ceea ce le-am spus și până acum și anume că România are oameni buni și grijulii.

Ce ți-a plăcut în mod deosebit aici, la noi, în România?

Dacă nu-mi plăcea, n-aș fi stat 7 ani. Am locuit atâta vreme, copiii mei au mers acolo la școală, s-au simțit bine, au fost tratați corect. Mâncarea este foarte bună, aproape la fel de bună ca în Africa.

Care au fost cei mai buni fotbaliști, dintre colegii pe care i-ai avut la Vaslui?

Hmm, aici e greu pentru că au fost mai mulți, chiar foarte mulți fotbaliști de mare calitate. Așa că, te rog să notezi! Unu: Marko Ljubinkovic. Doi: Bogdan Buhuș. Trei: Lucian Sânmărtean. Patru: Adailton. Cinci: Wesley. Șase: Nicolae Stanciu.

Echipa-tip FC Vaslui, cu cei mai reprezentativi jucători

Kuciak - Milanov, Papp, Varela, Buhuș - Ljubinkovic, Sânmărtean - Adailton, N. Stanciu, Wesley - Temwanjera

Antrenor: Viorel Hizo

Mike Temwanjera: „În Serbia, mâncarea era mai ieftină, dar România e o țară mai bine dezvoltată”

Dacă ar fi să faci o comparație cu Serbia, unde ai fost 3 ani, care sunt diferențele față de România, ca nivel de trai, ca viață de zi cu zi?

În Serbia, lucrurile au fost ceva mai bune din punct de vedere al prețurilor la mâncare, era mai ieftin ceea ce mâncai. În schimb, la toate celelalte lucruri, România este o țară mai bine dezvoltată decât Serbia.

Cu Adrian Porumboiu ai mai vorbit?

Da, am vorbit chiar de mai multe ori cu domnul Porumboiu. Ultima dată, chiar recent, acum mai puțin de o lună, când i-am trimis un mesaj de ziua lui de naștere.

El te plaseaza intre cei mai buni fotbalisti pe care i-a avut. La fel si Viorel Hizo. Cu ce crezi ca ai impresionat cât timp ai jucat în Romania?

Pfff, ai adus aminte de domnul Viorel Hizo. El a fost tatăl meu în România. Fix așa l-am văzut și l-am respectat. Am învățat atât de multe lucruri de la el, încât nu găsesc cuvinte să-i mulțumesc.

Mike Temwanjera: „Hizo mi-a zis: arată-i și lui Porumboiu ceea ce eu știu deja, că ești bun!”

Îți aduci aminte vreun gest anume sau ceva deosebit pe care Hizo să-l fi făcut pentru tine?

Da. Tocmai mă trecuse clubul pe lista de transferuri și a venit la club ca nou antrenor domnul Hizo. Mi-a zis așa: eu nu vreau să pleci, te consider fotbalist bun, așa că treci și arată-i pe teren și domnului Porumboiu ceea ce eu știu deja despre tine, anume că meriți să stai și să joci la FC Vaslui.

Și ai demonstrat?

În sezonul care a urmat am fost între cei mai buni 2-3 jucători ai echipei.

Apropo de Adrian Porumboiu, pe el cum l-ai perceput ca patron în toți acei ani?

A fost un lider bun și oamenii l-au respectat. A schimbat viața multor jucători în bine, fiindcă le-a plătit salarii foarte bune.

El a făcut o glumă la un moment dat, a zis că ai aceeași vârstă ca el, care a împlini recent 74 de ani. Data ta de naștere e mai 1982, deci ai 42 de ani. Te-a deranjat acel lucru pe care l-a spus?

Știu că obișnuia să facă glume cu vârsta mea, dar pe mine nu m-a deranjat niciodată acest lucru.

Mike Temwanjera: „Dacă îmi vedeți copiii și despre ei ați spune că sunt mai în vârstă”

De ce?

Pentru că eu mi-am cunoscut mereu și vârsta, dar și misiunea pe care o aveam cât timp am fost fotbalist. Și anume să dau totul pe teren și să ajut echipa să meargă bine. Uite, apropo de acest subiect, lasă-mă să-ți dau niște exemple.

Te rog!

Fiul meu, Nicolas, care a jucat la Academia lui FC Vaslui, în România, acum are 20 de ani. Dacă îl vezi însă, crezi sută la sută că este mai în vârstă. Acest lucru se întâmplă pentru că așa e structura corpurilor noastre. Arătăm mai mari și mai în vârstă decât ceea ce spune în actele noastre. Chiar și fiica mea, care s-a născut în 2008, când eu evoluam în România, e și mai mare în ochii celor care o văd. Dacă o vezi, o să zici că are undeva în jur de cel puțin 19-20 de ani.

Poti face o comparație între cât câștigă fotbaliștii din Zimbabwe și ce salarii sunt în România?

Nu există niciun fel de comparație. În Europa, deci și în România, salariile sunt mult, mult mai mari decât în Africa.

325 de euro, sumă netă, pe lună e salariu mediu în Zimbabwe, conform site-ului numbeo.com, în timp ce în România salariu mediu net e de 1.055 euro

Temwanjera, ghid turistic pentru români în Zimbabwe

Dacă un român vrea să meargă să viziteze Zimbabwe, ce recomandări îi faci? Ce să vadă, unde să meargă și ce anume să mănânce?

I-aș spune că în Zimbabwe vor găsi oameni buni și că are posibilitatea să vadă niște locuri de o frumusețe extraordinară. Exemple: cascada Victoria, barajul Kariba, munții Nyang, Parcul Național Hwange. Oricine le poate căuta pe Google și o să vedeți cât de frumoase și spectaculoase sunt aceste locuri.

Transmite-le un mesaj suporterilor români care te-au văzut jucând și care ți-au apreciat determinarea și calitățile pe care le aveai.

Tuturor celor care m-au urmărit în timpul în care am jucat în România le transmit un mesaj: vă iubesc pe toți, să aveți grijă de voi și vă asigur că o să rămâneți în inima mea mereu. Vă mulțumesc pentru susținere!

Mike Temwanjera la FC Vaslui