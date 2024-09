Lucescu şi conflictele cu jucătorii  Incidente cu Taribo West și Douglas Costa: „A luat o poziție așa, cu pumnul spre mine”

Mircea Lucescu și-a amintit de conflictele pe care le-a avut cu Taribo West la Inter Milano, și cu Douglas Costa, la Shakhtar.

Cum a gestionat actualul selecționer problemele de comportament ale jucătorilor.

Mircea Lucescu a avut privilegiul de a antrena numeroși jucători de clasă mondială, printre care se numără Zanetti, Mykolenko, Pirlo, Roberto Baggio, Ronaldo Nazário sau Willian.

Antrenorul român s-a confruntat și cu probleme de comportament ale elevilor săi și a povestit cum a procedat în relația cu jucătorii.

Mircea Lucescu a vorbit despre conflictele cu Taribo West și Douglas Costa

Unul dintre jucătorii care i-a făcut probleme lui Il Luce a fost Taribo West. Pe 6 decembrie 1998, în timpul meciului Vicenza - Inter (1-1), Mircea Lucescu a decis, în minutul 51, să-l înlocuiască pe Taribo West.

„Am avut o poveste când eram la Inter Milano. La un moment dat, eu l-am schimbat pe West. Era un jucător african și avea un păr așa, care cădea pe umeri.

L-am schimbat. După ce a ieșit de pe teren mi-a aruncat tricoul. Eu nu am fost obișnuit niciodată cu o chestie de genul ăsta. Sigur, puteam să cer conducerii să îl îndepărteze, pentru că nu era un exemplu foarte bun.

Am preferat să am o discuție cu el, apoi el m-a invitat la el acasă și a scos Biblia ... Mai târziu a ajuns predicator. Mi-a spus atunci: «Uite, eu sunt o stea a Africii. Eu trebuie să joc tot timpul pentru că sunt simbolul lor».

Altă dată am avut cu un brazilian un conflict din ăsta, cu Douglas Costa, jucam un meci cu Zenit, am pierdut 0-1, iar după meci jucătorii erau niște puști, 19-20 de ani, râdeau, glumeau. Eu eram supărat tare. M-am dus spre ei și le-am zis: băi, ați câștigat?? Și el a luat o poziție așa, cu pumnul în față spre mine.

Pesemne că îi era frică să nu-i fac ceva, așa că m-am retras și a doua zi am avut o discuție cu el și i-am zis că e vina mea, pentru că într-un astfel de moment nu ar fi trebuit să reacționez în felul ăla. I-am spus: mi-e foarte ușor să te trimit la echipa a doua și să stai acolo un an de zile, dar n-o să fac lucrul ăsta pentru că aș face-o împotriva fotbalului. El era foarte talentat”, a transmis Mircea Lucescu la podcastul lui Mihai Morar.

Taribo West. Foto: Imago

Lucescu se distra la antrenamentele celor de la Inter pe seama lui Taribo West

Lucescu a stat timp de un an pe banca celor de la Inter, timp în care a lucrat cu nume mari: Ronaldo, Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Javier Zanetti și Ivan Zamorano.

Tehnicianul și-a amintit cum obișnuia să-l provoace pe Ronaldo Nazario să îl dribleze pe fundașul central Taribo West.

„Îmi aduc aminte că eram la Inter și când voiam să ne distrăm, făceam «unu contra unu» de la centrul terenului și pe el (n.r. - Ronaldo Nazario) întotdeauna îl puneam cu West și bineînțeles că era un răsfaț , pentru că, în general, jucătorii africani sunt mai puțin coordonați decât ceilalți.

Azi, cei mai buni jucători africani sunt cei născuți în Franța, Anglia, acolo unde au primit o educație foarte bună.

Deci, îl puneam cu West și îl lua unu contra unu și din fentă îl punea jos, cădea și toată lumea râdea, îl dezechilibra”, a declarat Lucescu, conform prosport.ro.

Ronaldo și Taribo West. Foto: Imago

Ce a făcut Taribo West înainte și după interacțiunile cu Lucescu

Taribo West este un fundaș nigerian. După ce a câștigat mai multe trofee importante cu Auxerre în fotbalul francez, în iunie 1997, Taribo West a fost transferat la clubul italian Inter Milano, semnând un contract pe patru ani.

În sezonul 1998-1999, el a bifat 21 de apariții în Serie A și nu s-a aflat pe listele UEFA, sub comanda lui Lucescu.

West nu a jucat deloc în sezonul 1999-2000, fiind de trei ori rezervă neutilizată, după plecarea lui Lucescu.

Taribo West a jucat la echipele Obanta United, Sharks, Enugu Rangers, Julius Berger, Auxerre, Inter Milan, AC Milan, Derby County (împrumut), Kaiserslautern, Partizan Belgrad, Al-Arabi, Plymouth Argyle și Paykan.

42 de apariții are West la echipa națională a Nigeriei

Lucescu a plecat din cauza lui Ronaldo de la Inter

Sub conducerea lui Lucescu, Inter a ajuns până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor 1998-1999, fiind eliminată cu 3-1 la general de Manchester United, echipa antrenată de Alex Ferguson, care avea să câștige competiția.

Lucescu a părăsit clubul în martie 1999, unul dintre motive fiind un conflict cu Ronaldo.

„Am fost copleşit de personalitatea unor jucători. De exemplu, nu ar fi trebuit să accept ce făcea Ronaldo. El întârzia mereu la antrenamente, toată lumea ştia asta, dar nimeni nu a făcut nimic. Avea o relaţie specială cu preşedintele, care l-a admirat foarte mult.

De asta am plecat. În Liga Campionilor, într-un meci cu Manchester United, l-am scos din echipă pe Ronaldo şi l-a introdus pe Ventola. El voia să joace, dar nu se antrena. Aşa că a mers direct la vestiare şi apoi a plecat la aeroport ca să plece în Brazilia.

Oamenii de la club mi-au spus că l-au învoit pentru că avea mama bolnavă. În timpul Carnavalului a plecat din nou la Rio. Dar întotdeauna a fost o plăcere să-l văd jucând, era o plăcere absolută”, a mai spus Lucescu, potrivit orangesport.ro.