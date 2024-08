FRF e în discuții cu Mircea Lucescu, căruia i-a propus să devină selecționer

Il Luce, 79 de ani, spune că se simte mai motivat și mai pasionat ca niciodată, dar că încă nu e convins 100% să accepte

Ce îl tentează? Să închidă cercul carierei cu un record mondial: revenirea pe banca aceleiași naționale după 43 de ani

Ce îl reține? Teama să nu fie acuzat că blochează ascensiunea unor antrenori tineri, câteva probleme de sănătate, dar și argumentul soției.

Mircea Lucescu e greu de prins la telefon zilele acestea. În general, el e greu accesibil. E mereu pe grabă, e mereu prins în ceva, o discuție, o treabă de făcut, ceva, orice. A împlinit luni 79 de ani, dar continuă să aibă o energie realmente ieșită din comun. La acest vortex s-a adăugat situația concretă: are o nouă ofertă.

La capătul celălalt al telefonului se aude vocea lui Il Luce. „Da, m-ai tot căutat, s-a întâmplat ceva?”. „Dumneavoastră să ne spuneți dacă s-a întâmplat”.

Râde. În vocea lui se aude reținerea, dar și satisfacția că după o carieră formidabilă, în ciuda vârstei, e văzut ca o soluție pentru a conduce naționala.

E corect să te referi la vârstă? După cazul Joe Biden, parcă nu e lipsit de temei. Nu e vorba că nu ai respecta omul cu care vorbești, ci e despre nevoia de a avea toate informațiile.

Mircea Lucescu: „Un lucru e de spus: sunt pasionat și motivat”

„Nu vă întreb nimic, dacă spuneți că nu vreți să comentați public, dar ziceți-mi dumneavoastră ce credeți că e de spus în acest moment”. Prima lui reacție? „Că n-am refuzat. Că sunt extrem de motivat și pasionat, acest lucru e de spus”.

Nea Mircea știe că e nevoie să le spună oamenilor că încă mai poate. Pentru că mulți s-au îndoit de capacitatea lui de a mai fi activ la 79 de ani, mai ales că antrenoratul e o meserie în care implicare și angajamentul sunt maxime. Nu e o profesie pentru consilieri.

Lui Mircea Lucescu i-ar plăcea să stabilească un record mondial

Se simte că îl preocupă subiectul. „Nu, n-am refuzat nimic. Sunt discuții. Ar fi așa ceva… Ceva frumos, să mă întorc după 43 de ani. Cred că ar fi record mondial. Chiar, a mai făcut cineva așa ceva? Nu cred, ar fi un record. S-ar închide frumos cercul carierei mele. Dar, să vedem”.

Îl cuprinde nostalgia. În 1981 devenea selecționer. Nu exista internet, televizorul color abia apăruse la noi, meciurile ”se consumau” în general la radio. În 1983 reușea o performanță uluitoarea, să ne califice la un Euro din cea mai grea grupă preliminară all-time.

Ce sfaturi le-a dat Mircea Lucescu celor din FRF

„Le-am explicat celor din Federație să facă tot posibilul să-l păstreze pe Edi Iordănescu. Un antrenor are nevoie de un ciclu de 4-5 ani”.

Edi Iordănescu însă a decis să renunțe. Lucescu a mai avut un sfat pentru Burleanu și compania. „Până la mine, încercați să discutați cu alții care merită, ca să nu zică lumea ceva“.

Ce ar putea oare să zică lumea dacă Mircea Lucescu ar fi selecționer? „Să nu zică unii că blochează un boșorog ascensiunea unor antrenori tineri ”. E una dintre temerile lui. Că va fi acuzat că își dorește mereu prim-planul și că deși se apropie de 80 de ani, nu vrea să se retragă.

Neli Lucescu n-ar fi încântată + Povestea lui Ovidiu Ioanițoaia

Nu e singurul lucru care îl reține. Vorbește despre discuțiile din aceste zile cu soția, iar Neli nu e deloc încântată cu ideea că soțul său va fi selecționerul României.

Sunt și ceva probleme medicale, cu care Lucescu s-a tot confruntat în ultimii ani. Inclusiv Neli a trecut prin momente grele, iar soția a fost un factor și de echilibru, dar și determinant în alegerile lui de-a lungul carierei.

Recent, Ovidiu Ioanițoaia, poate cel mai bun prieten al lui Mircea Lucescu, mi-a povestit plin de admirație că Luce are o relație cu soția sa cum n-a mai întâlnit la altcineva. „Am fost recent cu Mircea la Salonic. Într-o zi cred că a sunat-o pe Neli de 10 ori, la fel și ea pe el. O legătură formidabilă. O suna și doar să o întrebe ce face, Neli îi spune că bine și asta era tot”, a povestit nea Ovidiu.

Răzvan i-a zis: „Tată, dacă tu crezi că poți reuși, ia naționala”

„Dar, Răzvan ce zice, nea Mircea?”. „Eh, Răzvan. El e cu ale lui, dar am vorbit și cu el. Mi-a zis: tata, dacă tu crezi că poți reuși, acceptă! Asta mi-a zis Răzvan”.

Lucescu e grăbit. „Am treabă, trebuie să ajung să rezolv câteva lucruri, mai vorbim zilele acestea să vedem. Probabil că în două zile va fi clar ceva”.

Are însă timp să spună și ce e de făcut la actuala reprezentativă a României. „Mental, dacă acești jucători sunt bine pregătiți înaintea meciurilor, prin discuții, cred că se pot realiza lucruri bune. Până la urmă, nu ai la dispoziție jucătorii ca la o echipă de club, trebuie să faci exact ce trebuie în acele 4-5 zile cât îi ai sub comandă. Am văzut naționala și la Euro, aș ști ce am de făcut, dar gata, trebuie să închid că am ajuns undeva și nu mai pot să vorbesc”.

Mircea Lucescu e mereu pe fugă. A împlinit 79 de ani și e dorit din nou, la echipa națională. După 43 de ani!

Doar două zile de așteptare, după decenii de așteptare

Convorbirea cu nea Mircea se închide cu un mesaj pe care vrea să-l repete: „Oamenii să știe că sunt motivat și pasionat. Aceste lucru există, să fie siguri de asta!”.

Să așteptăm două zile. Ce mai sunt două zile, după ce ani la rând, fotbalul românesc doar a visat că ar mai putea beneficia vreodată de aportul unui mare antrenor. Care a plecat pe 80 de ani și care nu și-a pierdut exact de ceea ce e nevoie pentru a reuși în orice meserie: pasiunea și motivația. De pricepere nu se îndoiește nimeni, ea nu se consumă, se adaugă.

În plus, vrea, își dorește.