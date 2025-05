George Becali (66 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Dennis Politic, de la Dinamo.

Patronul îl vrea cu orice preț pe mijlocașul de 25 de ani și este dispus să îl dea la schimb pe Alexandru Musi, plus o sumă importantă de bani.

Becali, despre negocierile pentru Dennis Politic: „ Mi-au zis că mai așteptăm”

Într-o intervenție la TV la Prima Sport, conducătorul clubului bucureștean a oferit cele mai noi detalii despre „mutarea verii” din fotbalul românesc.

„Eu zic că este avantajos pentru Dinamo să-l ia pe Musi, e jucător tânăr, poate fi chiar mai bun decât Politic. Plus de asta, sunt 700.000 de euro. Problema la ei e ca au și suporterii pe care trebuie să-i mulțumească.

Nicolescu mi-a spus că informează ceilalți acționari despre ofertă și că îmi dă un răspuns. Am vorbit cu el și mi-a spus că mai așteptăm.

Ei la început mi-au zis că îl vor pe Musi, plus un milion de euro, dar e exclus. La 700.000 m-am oprit, eu am plătit mult în fotbalul românesc și am și eu niște chestiuni de principiu”, a declarat Becali pentru sursa citată.

Nicolescu: „Vedem dacă se poate întâmpla acest lucru”

Andrei Nicolescu a vorbit miercuri, la Digi Sport, despre ultimele detalii ale negocierilor:

„Din punctul nostru de vedere, nu s-a întâmplat absolut nimic. Noi rămânem în parametrii inițiali și vedem dacă se poate întâmpla acest lucru.

Parametrii inițiali sunt cei pe care vi i-a spus dânsul (n.r - Gigi Becali) la începutul săptămânii (n.r. bani și jucători pentru Politic)”.

1,2 milioane de euro este valoarea lui Dennis Politic, conform Transfermarkt

