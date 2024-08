Lucescu selecționer Cum au decurs negocierile cu FRF: „S-a discutat despre un singur lucru ”

Mircea Lucescu va fi noul selecționer al României

Oficialii FRF vor oficializa mutarea săptămâna viitoare

Lucescu nu a mai antrenat din noiembrie 2023, ultima echipă fiind Dynamo Kiev, formație cu care a cucerit titlul, Cupa și Supercupa în Ucraina.

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a vorbit despre revenirea lui Lucescu la prima reprezentativă.

Andrei Vochin, oficial FRF: „Rămâne un 1% înainte de semnarea contractului”

„Mircea Lucescu a făcut minuni în fotbalul românesc. E făcător de minuni. Nu cred că mă poate contrazice cineva când spun că el a calificat România la EURO '84 din cea mai grea grupă din istoria fotbalului românesc.

Rămâne un 1% înainte de semnarea contractului. Așteptăm săptămâna viitoare un răspuns final.

Nici nu au fost negocieri. S-a discutat despre un singur lucru: crezi sau nu crezi că poți duce echipa asta mai departe? Și sunt foarte puțini oameni care cred", a declarat Vochin pentru fanatik.ro, citat de spotmedia.ro.

Mircea Lucescu a mai antrenat naționala României în perioada 1981-1986, iar în timpul mandatului pe banca tricolorilor a condus timp de un sezon și Corvinul Hunedoara.

Lucescu a debutat pe banca echipei naționale pe 11 noiembrie 1981, într-un amical cu Elveția, încheiat la egalitate, 0-0.

Il Luce a calificat România la Euro 1984, unde tricolorii au obținut un punct într-o grupă cu Spania, Germania de Vest și Portugalia.

Lucescu vrea: „Cred că se pot realiza lucruri bune”

Il Luce, 79 de ani, a dialogat miercuri cu GOLAZO.ro și a spus că se simte mai motivat și mai pasionat ca niciodată, dar încă nu era convins 100% să accepte la acel moment.

„Ar fi așa ceva… Ceva frumos, să mă întorc după 43 de ani. Cred că ar fi record mondial. Chiar, a mai făcut cineva așa ceva? Nu cred, ar fi un record. S-ar închide frumos cercul carierei mele. Dar, să vedem.

Mental, dacă acești jucători sunt bine pregătiți înaintea meciurilor, prin discuții, cred că se pot realiza lucruri bune.

Până la urmă, nu ai la dispoziție jucătorii ca la o echipă de club, trebuie să faci exact ce trebuie în acele 4-5 zile cât îi ai sub comandă. Am văzut naționala și la Euro, aș ști ce am de făcut”, a spus Lucescu pentru GOLAZO.ro pe 31 iulie.

FIȘA POSTULUI PENTRU MIRCEA LUCESCU