FCSB - UTA 2-0. Mircea Rednic a făcut iureș în vestiar după înfrângerea în fața campioanei.

UTA a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

Mircea Rednic nu și-a menajat fotbaliștii după înfrângerea cu FCSB de pe Arena Arcul de Triumf.

FCSB - UTA. Mircea Rednic, iureș în vestiar: „Go home!”

Mircea Rednic a fost un car de nervi după meciul cu FCSB și nu și-a menajat elevii în vestiar.

Deși ușa era închisă, țipetele sale s-au auzit pe holurile de la „Arcul de Triumf”. Tehnicianul le-a reproșat ratările numeroase: „How many «occasions»?! Go home! 2 freekicks, guys! You sleep!”. (nr - Câte ocazii puteți rata? Plecați acasă! 2 faze fixe, fraților! Dormiți pe voi!).

Apoi le-a reproșat lipsa de dăruire: „No passion!”. Și a trecut la limba română: „Dacă ți-o dă în gura porții, bag-o! Ce naiba! De câte ai nevoie?”.

Mircea Rednic: „Am țipat fiindcă s-au jucat cu ocaziile”

„Am fi meritat mai mult, la ce ocazii am avut înainte ca ei să înscrie. Ne-am prezentat bine și în unele momente am dominat jocul. Trebuie să aducem un atacant care să o bage în poartă.

Am țipat în vestiar fiindcă s-au jucat cu ocaziile. Unii dintre ei erau cu gândul la vacanță. Cei care nu au înțeles mesajul meu, s-ar putea să plece acasă, dacă nu le convine ”, a declarat Mircea Rednic la PrimaSport.

E rusinos ce se întâmplă în capitala țării, pe terenul ăsta jucătorii abia se puteau ține pe picioare. Mircea Rednic la PrimaSport

UTA, în alunecare: patru meciuri fără victorie

UTA a înregistrat a doua înfrângere consecutivă în deplasare, după eșecul din urmă cu două etape, 0-1 cu FC Botoșani.

„Poate un gol sau o victorie ne-ar băga din nou în cursă. Ne lipsește ultima pasă, puțină concentrare, dar și puțină șansă. Ne-ar trebui o victorie”, a declarat portarul Robert Popa la Prima Sport

„Scorul nu este corect, zic eu. Avem multe ocazii, nu înscriem. În seara asta, băgăm capul în pământ și o luăm de la capăt”, a spus și George Cîmpanu pentru sursa citată.