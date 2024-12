Oțelul - UTA 1-1. Mircea Rednic (62 de ani) s-a declarat mulțumit de remiza obținută de echipa sa în etapa #20 din Liga 1.

Arădenii au reușit să deschidă scorul prin Cristian Mihai, în minutul 38, în timp ce golul gălățenilor a fost marcat de Juri Cisotti, în minutul 54.

OȚELUL - UTA. Mircea Rednic: „Mă bucur, e un punct într-o deplasare grea”

Deși s-a declarat mulțumit de rezultat, tehnicianul arădenilor nu a ezitat să-și „taxeze” jucătorii pentru cum au abordat faza golului egalizator.

„Am spus că o să fie un meci de angajament, cu dueluri multe. În prima repriză am fost mult mai prezenți, am avut trei contraatacuri foarte frumoase.

Păcat că la ultima pasă nu am găsit soluția cea mai bună. Repriza a doua a fost mult mai echilibrată și am luat iar gol din fază fixă. Foarte ușor am primit golul, nu aveau voie să ne surprindă.

Mă bucur, e un punct într-o deplasare grea și pregătim ultimul meci de acasă, cu Botoșani.

Păcat, dacă eram puțin mai atenți puteam să intrăm cu 2-0 la pauză. Sunt foarte aproape locurile, cu o victorie poți să vizezi la play-off, iar cu o înfrângere încep scandările cu demisii. E echilibrat campionatul”, a declarat Mircea Rednic, potrivit orangesport.ro.

În urma acestei remize, UTA este pe locul 11, cu 22 de puncte.