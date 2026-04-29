Pedeapsă maximă pentru vedeta lui Chelsea Suspendat 4 ani pentru dopaj! A atacat decizia la TAS

Mykhailo Mudryk/ Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 20:25
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 20:25
  • Mykhailo Mudryk (24 de ani), extrema stângă a celor de la Chelsea, a primit o suspendare de 4 ani pentru dopaj.

Ucraineanul fusese suspendat provizoriu după ce a fost depistat pozitiv, în decembrie 2024, la un test anti-doping, după un meci al naționalei.

Substanța pe care Mudryk ar fi consumat-o este meldonium, un medicament folosit pentru îmbunătățirea circulației sângelui și a transferului acizilor grași în organism. Medicamentul se află pe lista substanțelor interzise de WADA din 1 ianuarie 2016.

Mykhailo Mudryk, suspendat 4 ani pentru dopaj! A atacat decizia la TAS

În urma unei anchete, care a durat un an și jumătate, fotbalistul lui Chelsea a fost găsit vinovat și s-a ales cu o suspendare de patru ani, sancțiune maximă, din partea Football Association, entitatea care conduce fotbalul din Anglia, scrie dailymail.co.uk.

Mudryk a făcut deja apel la TAS și la FA. „Putem confirma că acesta face apel împotriva perioadei de suspendare impuse de patru ani”, a declarat un reprezentat al Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

În cazul în care nu va avea câștig de cauză, ucraineanul ar urma să revină pe teren abia la sfârșitul anului 2028.

2031
este anul în care Mudryk își va termina contractul cu Chelsea

Mudryk a fost cumpărat de Chelsea în ianuarie 2023, când londonezii le plăteau celor de la Șahtior Donețk, suma de 70 de milioane de euro, la care se puteau adăuga alte 30, sub formă de bonusuri de performanță.

Ultimul meci jucat de fotbalistul în vârstă de 25 de ani pentru trupa de pe Stamford Bridge datează din 28 noiembrie 2024, într-o victorie din Conference League împotriva lui Heidenheim.

Jucătorul și-a susținut mult timp nevinovăția și a continuat să se antreneze individual în speranța revenirii.

Până să fie suspendat provizoriu în scandalul de dopaj, Mykhailo Mudryk jucase 73 de meciuri în tricoul celor de la Chelsea, reușind să înscrie 10 goluri și să ofere 11 pase de gol.

