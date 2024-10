Naomi Osaka, out cu România Nipona nu va juca la Billie Jean King Cup, unde înfruntăm Japonia

Naomi Osaka a anunțat că nu va participa la turneul Billie Jean King Cup, acolo unde Japonia va întâlni România.

Fostul lider mondial încă se recuperează după o accidentare suferită la spate.

România va întâlni Japonia în prima rundă a turneului final din Billie Jean King Cup, desfășurat în perioada 13-20 noiembrie la Malaga, iar Japonia nu se va putea baza pe una dintre cele mai bune jucătoare, Naomi Osaka.

Osaka lipsește de la Billie Jean King Cup

Cvadrupla câștigătoare de Grand Slam a anunțat că nu va participa la BJK Cup. Jucătoarea a suferit o accidentare la spate în timpul unui meci din Openul Chinei din această lună.

Osaka speră să se recupereze la timp pentru Australian Open, de anul viitor.

„ Am crezut că mi-am luxat spatele, dar am făcut un RMN la Beijing. Am o inflamație la spate şi o ruptură a mușchilor abdominali.

M-am antrenat în Los Angeles pentru a juca aici. Am făcut un alt RMN şi a spus că încă mai am rupturi. Am jucat atât de multe turnee în acest an, aşa că a fost cea mai grea decizie să nu joc acest turneu şi să nu joc BJK”, a declarat Osaka, conform Kyodo News Agency.

România vs Japonia, la Billie Jean King Cup

România se va prezenta cu jucătoarele Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse, Anca Todoni şi Monica Niculescu pentru duelul cu Japonia de la BJK Cup.

În primul tur, România, al cărei căpitan este Horia Tecău, va înfrunta Japonia, pe 14 noiembrie, iar câştigătoarea va juca în sferturi contra Italiei, finalista de anul trecut.