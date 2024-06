România și Liechtenstein au terminat la egalitate, 0-0, în meciul de pregătire disputat pe stadionul „Steaua” din București.

Acesta a fost ultimul test al tricolorilor înainte de debutul la EURO 2024 împotriva Ucrainei.

Primele cuvinte spuse de selecționerul Edward Iordănescu: „Mulțumesc publicului și prezint scuzele mele”, după remiza cu Liechtenstein, locul 202 în clasamentul FIFA.

La conferința de presă de după meci, selecționerul Edward Iordănescu a oferit câteva explicații cu privire la evoluția echipei din egalul cu Liechtenstein.

Edi Iordănescu, prima reacție după egalul cu Liechtenstein

Edward Iordănescu și-a prezentat scuzele pentru rezultatul cu Liechtenstein și îndeamnă suporterii să rămână alături de echipă.

„Înainte de orice, mulțumesc publicului și prezint scuzele mele pentru rezultat. Ne-am dorit să plecăm altfel în Germania.

Fac apel la public să ne susțină cât mai mult în campanie și să nu judece echipa doar pe baza ultimelor două meciuri. În ultimele două meciuri nu am reușit să marcăm nici măcar din penalty.”, au fost primele cuvinte spuse de selecționer la declarația de după egalul cu Liechtenstein.

Edward Iordănescu a subliniat aspectele pozitive ale partidei și a evidențiat progresul echipei în înțelegerea testului și în crearea de situații favorabile:

„Pozitiv este faptul că am înțeles natura testului. Am văzut automatismele pe care le-am lucrat, am creat multe situații poziționale, momente, faze fixe, și lovituri laterale. Chiar dacă ne-am schimbat foarte mult, am reușit să aducem mingea în fața porții, dar nu și în poartă”.

Iordănescu le cere fanilor să-și îndrepte furia către el

Edward Iordănescu, a adresat un apel către suporteri în cadrul conferinței de presă de după partida dezastruoasă cu Liechtenstein.

Iordănescu i-a îndemnat pe suporteri să-și exprime dezamăgirea, dar să rămână alături de echipă înaintea plecării în Germania pentru EURO 2024

„Dacă suporterii sunt supărați, să-și verse amarul pe mine și să lase echipa în pace, pentru că echipa are nevoie de suporteri. Eu nu pot să dau timpul înapoi, pentru că de mâine vom pleca în Germania și trebuie să strângem rândurile.”, a fost îndemnul selecționerului României.

A fost un joc peste ce a fost jocul trecut, dar rămâne impresia egalului. Va trebui să ne ridicăm și sunt sigur că echipa va da tot ce are mai bun. L-am gestionat cât am putut de bine. Edi Iordănescu, selecționer România

Edward Iordănescu a avut și un mesaj către propriii jucători:

„Să se inspire și să se încarce cu energie pozitivă, să uite meciul acesta și să se concentreze pe ce va urma în Germania”.

Meciurile României la EURO 2024