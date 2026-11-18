Nicolae Stanciu (33 de ani), mijlocașul echipei Dalian Yingbo, a anunțat când va lua o decizie în privința viitorului său.

U Cluj, U Craiova și FCSB se află în cursa pentru a obține semnătura internaționalului român.

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Nicolae Stanciu, care a cucerit recent titlul în China, se află în ultimele luni de contract cu Dalian, iar cele trei echipe și-au manifestat interesul pentru serviciile sale.

Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: „În câteva zile mă voi decide”

Stanciu a confirmat că a purtat discuții cu reprezentanți ai cluburilor U Cluj, U Craiova și FCSB și a anunțat că decizia finală în privința următoarei sale destinații va fi luată curând.

„În câteva zile mă voi decide. Săptămâna viitoare veți afla răspunsul, dar cert este că m-am atașat de oraș, de fani și nu mi s-a mai întâmplat niciodată să văd 8 milioane de oameni care mă iubesc și mă tratează în felul în care m-au tratat.

Sunt mai multe lucruri de pus în balanță și am transmis și acolo că decizia pe care o voi lua nu are nicio legătură cu partea financiară.

Au fost niște discuții cu cei de la Universitatea Cluj, cu domnul Becali am vorbit, am fost sunat și de la Universitatea Craiova.

În mintea mea am decizia luată, dar o să mai am unele discuții cu familia și pe urmă mă voi decide”, a declarat Nicolae Stanciu la Digi Sport.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Alba-Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și, în prezent, la Dalian Yingbo.

În sezonul recent încheiat din China, Stanciu a marcat 14 goluri și a oferit 5 pase decisive în 37 de meciuri jucate pentru Dalian Yingbo în toate competițiile.

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