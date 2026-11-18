Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că a încercat să poarte o discuție cu Gică Hagi (61 de ani) în privința unui potențial transfer al lui Ianis Hagi (28 de ani) la gruparea roș-albastră.

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Miercuri, Gigi Becali a declarat că și-ar dori să-l aducă pe Ianis Hagi la FCSB, fotbalist care nu beneficiază de multe minute la Alanyaspor, echipă care ocupă locul 13 în campionatul Turciei.

Gigi Becali: „Eu l-am sunat pe Gică. Nu mi-a răspuns”

Gigi Becali a precizat, miercuri seară, că îl va suna în continuare pe Gheorghe Hagi pentru a discuta despre potențiala revenire a lui Ianis în Superliga.

„Eu nu știu acum care e situația (n.r. - la Alanyaspor). Dacă nu joacă acolo și dacă Gică Popescu a spus că Ianis ar veni… Eu nu cred că Gică Popescu își permitea să zică ceva dacă nu avea o discuție amicală cu Gică (Hagi).

Ianis este un subiect foarte delicat, foarte sensibil. Și atunci eu l-am sunat pe Gică. Nu mi-a răspuns, dar o să-l sun și mâine (n.r. - joi).

El e un băiat de aur, nu am mai văzut așa ceva. O dată am stat cu el la masă, dar n-am văzut așa ceva. Eu o să vorbesc cu Gică, dacă vrea. Eu cred că Ianis vrea în România”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

FOTO. Bosnia - România 2-1, partidă în care Ianis Hagi a evoluat 64 de minute

Ianis Hagi a ajuns la Alanyaspor în septembrie 2025. În actualul sezon, mijlocașul ofensiv a jucat doar în 9 meciuri, în care a oferit o pasă de gol. A bifat, în total, 285 de minute pe teren.

Ce a declarat anterior Becali: „Să vină la mine. La orice oră”

„Ianis să vină la mine. La orice oră. Unul e Ianis în România, altul e în străinătate. Are drag de țara lui, el e om să stea cu familia aici. Ianis, dacă vine în România, e de 5 ori mai valoros.

Aici se simte el bine, cu familia lui, cu părinții lui, cu socrii lui, cu sora lui. Vorbesc cu Hagi. Pentru mine ar fi extraordinar Ianis”, a declarat Gigi Becali.

Becali a vorbit și despre relația pe care o are cu fiul selecționerului României și a explicat de ce nu l-ar critica public dacă acesta ar ajunge la FCSB.

„Pe Ianis îl iubesc atât de mult, că nu o să-i spun nici măcar un cuvânt. Nu am întâlnit un copil cu respect atât de mare față de părinți. Am stat cu ei la masă și am văzut.

Pe Ianis îl iubesc și nu am cum să-l critic. Nu aș suporta să-l văd cu capul în jos pe Ianis. Îmi place de el.

Ianis are calitate, dar scade din calitatea lui între străini. Sunt oameni și oameni. Sunt unii oameni care sunt puternici aici, pe pământul lor”, a mai spus Becali.

Mijlocașul ofensiv a plecat din campionatul României în vara anului 2019, când a fost transferat de Genk în schimbul sumei de 4,7 milioane de euro.

Ulterior, internaționalul român a mai evoluat pentru Rangers, Deportivo Alaves și Alanyaspor.

În prezent, Ianis Hagi este cotat la 1,8 milioane de euro, conform Transfermarkt.

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