Stanciu, campion în China! FOTO: Triumf cu Dalian după o revenire IREALĂ în ultimele 5 etape + în 2022 clubul era în liga a patra! +30 foto
Nicolae Stanciu, campion. Foto: captură Youtube/ByebyeAce
Stranieri

Stanciu, campion în China! FOTO: Triumf cu Dalian după o revenire IREALĂ în ultimele 5 etape + în 2022 clubul era în liga a patra!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 12:44
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 12:44
  • Dalian Yingbo - Tianjin Jinmen Tiger 3-1. Formația lui Nicolae Stanciu (34 de ani) a cucerit titlul în Super Liga Chinei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dalian a profitat de eșecul celor de la Chengdu Rongcheng din ultima etapă, scor 2-3, și a pus mâna pe trofeu, la doar 5 ani distanță de la înființarea clubului.

Șansă pentru Dennis Man Internaționalul român, pe lista unui club important din Serie A
Citește și
Șansă pentru Dennis Man Internaționalul român, pe lista unui club important din Serie A
Citește mai mult
Șansă pentru Dennis Man Internaționalul român, pe lista unui club important din Serie A

Nicolae Stanciu a cucerit titlul cu Dalian Yingbo

Finalul de sezon din China a fost unul incredibil în ceea ce privește lupta pentru titlu.

Chengdu era lider detașat cu 5 etape înainte de sezon, însă, până la final a mai obținut un singur punct, în timp ce Dalian a bifat victorii pe linie.

Un punct în ultimul meci, disputat duminică, era suficient pentru ca Chengdu să cucerească titlul, însă a încheiat la egalitate cu Dalian, 52 de puncte, care a cucerit titlul pe fondul rezultatelor mai bune în meciurile directe.

Dalian a recuperat 14 puncte în ultimele 5 etape!

Cu 10 goluri și 5 pase decisive în acest sezon, Stanciu a bifat 87 de minute în ultimul meci, în care victoria a fost asigurată de un gol marcat în minutul 90+3.

La finalul partidei, jucătorii lui Dalian au explodat de bucurie, suporterii erau vizibil emoționați în tribune, iar căpitanul Stanciu a ridicat trofeul.

Galerie foto (30 imagini)

Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce
+30 Foto
labels.photo-gallery

Rezultatele celor două formații în ultimele 5 runde

DalianEtapaChengdu
2-1 cu Qingdao Hainiu260-0 cu Henan
4-0 cu Qingdao WC270-1 cu Tianjin
3-1 cu Shenzhen280-3 cu Shanghai Port
1-0 cu Chengdu290-1 cu Dalian
3-1 cu Tianjin302-3 cu Shandong

Dacă nu ar fi existat depunctările masive din acest sezon, titlul ar fi mers la formația de pe locul 3, Beijing Guoan. A încheiat sezonul cu 50 de puncte, la două lungimi de primele două clasate, după o penalizare de 5 puncte.

Dalian Yingbo, parcurs remarcabil

Parcursul clubului Dalian Yingbo a fost unul incredibil. Înființat în 2021, a pornit din liga a patra în 2022, a promovat în fiecare an în următorul eșalon, reușind să câștige titlul la al doilea sezon în prima ligă.

Media de spectatori din fiecare sezon a crescut și ea exponențial:

  • 2023 - 1.639
  • 2024 - 42.187
  • 2025 - 58.268
  • 2026 - 61.437

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
CAMPION china nicolae stanciu dalian yingbo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:18
Cristian Geambașu Naționala care îi cam încurcă
Cristian Geambașu Naționala care îi cam încurcă
17:26
„Nu merge la infinit” Explicațiile lui Gică Hagi despre convocările lui Ianis, deși joacă puțin la Alanyaspor
„Nu merge la infinit” Explicațiile lui Gică Hagi despre  convocările lui Ianis , deși joacă puțin la Alanyaspor
18:19
Tensiuni în Giulești Alex Dobre ar refuza să mai negocieze prelungirea contractului » Salariul nu e singura problemă
Tensiuni în Giulești Alex Dobre ar refuza să mai negocieze prelungirea contractului » Salariul nu e singura problemă
18:42
Zidane, omul surprizelor Selecționerul Franței a convocat un jucător de liga a doua
Zidane, omul surprizelor Selecționerul Franței a convocat un jucător de liga a doua
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
Top stiri
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Nationala
11:36
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Citește mai mult
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Campionate
13:59
Chivu l-a impresionat Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Citește mai mult
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Alte sporturi
09:50
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Citește mai mult
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"
B365
04:00
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"
Citește mai mult
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share