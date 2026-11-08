- Dalian Yingbo - Tianjin Jinmen Tiger 3-1. Formația lui Nicolae Stanciu (34 de ani) a cucerit titlul în Super Liga Chinei.
Dalian a profitat de eșecul celor de la Chengdu Rongcheng din ultima etapă, scor 2-3, și a pus mâna pe trofeu, la doar 5 ani distanță de la înființarea clubului.
Nicolae Stanciu a cucerit titlul cu Dalian Yingbo
Finalul de sezon din China a fost unul incredibil în ceea ce privește lupta pentru titlu.
Chengdu era lider detașat cu 5 etape înainte de sezon, însă, până la final a mai obținut un singur punct, în timp ce Dalian a bifat victorii pe linie.
Un punct în ultimul meci, disputat duminică, era suficient pentru ca Chengdu să cucerească titlul, însă a încheiat la egalitate cu Dalian, 52 de puncte, care a cucerit titlul pe fondul rezultatelor mai bune în meciurile directe.
Dalian a recuperat 14 puncte în ultimele 5 etape!
Cu 10 goluri și 5 pase decisive în acest sezon, Stanciu a bifat 87 de minute în ultimul meci, în care victoria a fost asigurată de un gol marcat în minutul 90+3.
La finalul partidei, jucătorii lui Dalian au explodat de bucurie, suporterii erau vizibil emoționați în tribune, iar căpitanul Stanciu a ridicat trofeul.
Galerie foto (30 imagini)
Rezultatele celor două formații în ultimele 5 runde
|Dalian
|Etapa
|Chengdu
|2-1 cu Qingdao Hainiu
|26
|0-0 cu Henan
|4-0 cu Qingdao WC
|27
|0-1 cu Tianjin
|3-1 cu Shenzhen
|28
|0-3 cu Shanghai Port
|1-0 cu Chengdu
|29
|0-1 cu Dalian
|3-1 cu Tianjin
|30
|2-3 cu Shandong
Dacă nu ar fi existat depunctările masive din acest sezon, titlul ar fi mers la formația de pe locul 3, Beijing Guoan. A încheiat sezonul cu 50 de puncte, la două lungimi de primele două clasate, după o penalizare de 5 puncte.
Dalian Yingbo, parcurs remarcabil
Parcursul clubului Dalian Yingbo a fost unul incredibil. Înființat în 2021, a pornit din liga a patra în 2022, a promovat în fiecare an în următorul eșalon, reușind să câștige titlul la al doilea sezon în prima ligă.
Media de spectatori din fiecare sezon a crescut și ea exponențial:
- 2023 - 1.639
- 2024 - 42.187
- 2025 - 58.268
- 2026 - 61.437