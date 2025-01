Reilly Opelka (27 de ani, #293 ATP) a produs surpriza la turneul de la Brisbane, unde l-a eliminat pe sârbul Novak Djokovic (37 de ani, #7 ATP) cu scorul 7-6(6), 6-3.

Este prima victorie, din ultimii 4 ani, a lui Reilly Opelka împotriva unui jucător clasat în primii 10 ATP.

Gigantul de 2,11m înălțime a lipsit în prima parte a sezonului și a reușit să se impună în fața lui Novak Djokvic în două seturi, care au durat o oră și 40 de minute, timp în care a reușit 16 ași, dublu față de fostul număr unu mondial.

Reilly Opelka l-a învins pe Novak Djokovic la Brisbane

Sârbul a reușit să-și procure o singură minge de break și a părut vizibil deranjat de ritmul alert impus de adversar.

După victoria surpriză a lui Opelka, tenismanul a rămas cu picioarele pe pământ și a transmis ce l-a ajutat să-l învingă pe Novak Djokovic.

„Este cel mai mare jucător pe care acest sport l-a văzut. E dificil să fii în postura lui. Poate să-mi țină lecții toată ziua. Realitatea este că nu am avut nimic de pierdut în fața lui. Am jucat mult mai liber. Am riscat mai mult, fiindcă, dacă joci la nivelul tău obișnuit sau chiar și peste, el va câștiga mereu.

E greu să fii în locul lui, pentru că se confruntă mereu cu băieți care dau cu zarul. Într-o zi ca aceasta, în care multe merg în favoarea mea, asta se poate întâmpla”, potrivit eurosport.ro.

Opelka va fi cel mai slab clasat tenisman din istorie care va evolua în semifinalele de la Brisbane. Americanul îl va înfrunta pe francezul Giovanni Mpetshi Perricard (21 de ani, #31 ATP).

Reilly Opelka este cel mai înalt tenismen din istoria ATP, la egalitate cu Ivo Karlovic.