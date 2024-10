Zinchenko, păcălit de City  Dezvăluirile ucraineanului: „Am jucat 43 de meciuri în Premier League cu un contract de junior ”

Oleksandr Zinchenko (27 de ani) a povestit că a avut mult timp un contract de jucător de academie pe vremea când juca la Manchester City.

Ucraineanul a vorbit și despre Pep Guardiola în autobiografia intitulată „Crede”.

Zinchenko a povestit în cartea sa despre timpul petrecut la Manchester City, unde și-a amintit cu drag de fostul său antrenor.

Totuși, ucraineanul a vorbit și despre părțile negative din perioada Manchester City.

Zinchenko, contract de junior în primele 43 de meciuri la City

Zinchenko a atras atenția cluburilor mari jucând în UEFA Youth League, pentru Shakhtar Donetsk. La scurt timp după ce a debutat în fotbalul profesionist la Ufa FC, ucraineanul s-a transferat la Manchester City, în 2016.

Jucătorului i s-a transmis că va semna un contract de jucător de academie până la momentul când va ajunge în prima echipă a englezilor, iar Manchester City l-a împrumutat, la început, în Olanda, la PSV.

Zinchenko s-a întors în Anglia unde a câștigat de două ori consecutiv titlul de campion cu Manchester City, dar jucătorul afirmă că în tot acest timp, contractul său nu s-a modificat și a rămas unul de junior.

„Avocații lui City mi-au spus: «Uite, acesta este un contract de jucător de academie, OK?. Imediat cum vei juca primul meci oficial pentru City, îți vom extinde contractul cu o sumă cu care plătim jucătorii profesioniști. Ai încredere în noi!».

Bineînțeles că am spus da. Mi-am urmat visul. Dar știți când a venit următorul meu contract? Cel cu salariu de jucător profesionist? După ce am jucat 43 de meciuri în Premier League! Am câștigat două titluri în Anglia și eu aveam încă un contract de jucător al academiei! ” a declarat Zinchenko în cartea sa.

Zinchenko, poveste inedită cu Pep Guardiola

Ucraineanul a mărturisit în autobiografia sa că era epuizat de volumul mare de informații pe care i le transmitea managerul său de la acea vreme, Pep Guardiola.

Zinchenko afirmă însă că Guardiola nu țipa niciodată la jucătorii săi, iar metodele de a controla grupul erau inedite.

Într-o zi am făcut greșeala de a mă contra cu Pep, după ce mă certase pentru o pasă greșită la antrenamente. I-am zis: «Mister! Am greșit o singură pasă, știi asta?» Reacția lui a fost una incredibilă: «Ah, scuze, domnule Zinchenko! Scuze! Gata, băieți, sunteți liberi!» Și a plecat la vestiar. Aia a fost tot. Antrenamentul se terminase brusc, doar pentru că am avut tupeul să comentez. La meciul următor, am stat pe bancă. Oleksandr Zinchenko

Relația dintre cei doi s-a îmbunătățit de la zi la zi, iar Guardiola nu l-a uitat nici după ce Zinchenko a ales să plece la rivala Arsenal.

Managerul l-a sunat pe fostul său jucător să îi mulțumească pentru contribuția sa avută la titlul câștigat de Manchester City în sezonul 2022/23, chiar dacă la vremea aceea, Zinchenko era deja la formația de pe „Emirates Stadium”.

Zinchenko, duel cu fosta sa echipă în Liga Campionilor

Arsenal o va întâlni astăzi pe Shaktar Donetsk, iar Zinchenko face parte din lotul „tunarilor” pentru duelul din Liga Campionilor.

Shaktar a fost „prima dragoste” a lui Zinchenko, echipă la care a jucat la începutul carieri sale, chiar înainte să devină jucător profesionist.

Ucraineanul a considerat că nu are loc între brazilienii aduși la Shaktar, și în ciuda dragostei lui pentru club, Zinchenko a ales să nu semneze cu ei, alegând formația rusă, Ufa FC.

Pentru scurt timp, mi-a trecut prin cap să renunț. A fost un moment greu pentru mine. Mă simțeam invizibil. Zinchenko, despre perioada de la Shaktar Donetsk

Arsenal - Shaktar Donetsk se joacă astăzi, de la ora 22:00, în runda #3 a Ligii Campionilor. Meciul poate fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro.