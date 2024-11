Ovidiu Burcă (44 de ani) e aproape de o revenire în antrenorat. S-ar fi înțeles cu FC Voluntari, la un an după ce a plecat de la Dinamo.

Ilfovenii s-au despărțit de Claudiu Nicolescu în urmă cu 4 zile.

Conform digisport.ro, Ovidiu Burcă ar fi noul antrenor al celor de la FC Voluntari și ar fi așteptat încă de miercuri la antrenamentele ilfovenilor.

Ovidiu Burcă ar urma să semneze cu FC Voluntari

Burcă este liber de contract de un an, după ce a plecat de la Dinamo la finalul lunii noiembrie 2023. Antrenorul care i-a adus promovarea „câinilor” în prima ligă, este aproape de a se întoarce în fotbal și va semna cu Voluntari.

Ilfovenii au decis, de comun acord cu Claudiu Niculescu, să încheie colaborarea, iar înlocuitorul său va fi Ovidiu Burcă.

Chiar și cu un tehnician nou, obiectivele clubului rămân aceleași: „calificarea în play-off și promovarea în Liga 1”, așa cum anunță Voluntari în anunțul plecării lui Niculescu de la club.

Burcă putea ajunge la FC U Craiova, dar nu s-a înțeles cu Mititelu

În urmă cu o lună, Adrian Mititelu, patronul de la FC U Craiova, a negociat cu Ovidiu Burcă pentru preluarea băncii tehnice a oltenilor.

După ce negocierile au picat, patronul craiovenilor a explicat principalul motiv pentru care cele două părți nu au ajuns la un numitor comun.

„Am avut niște discuții. El are niște solicitări care nu corespund politicii mele. Asta este. În rest, nu am nicio treabă cu Ovidiu, suntem în relații bune.

El și-a dorit să antreneze la FCU, noi am agreat să lucrăm cu el și în momentul în care am început să schimbăm solicitările părților...

Noi nu vrem antrenor-șef la noi, care să ne conducă. Noi vrem să îl conducem pe el. Și nu mă refer la Burcă, că am discutat cu mai mulți ”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit iamsport.ro.

CSM Slatina și Dinamo sunt echipele pe care le-a mai antrenat Ovidiu Burcă