Universitatea Cluj a învins-o pe Rapid, scor 2-1, sâmbătă seară, pe Cluj Arena, într-o partidă din etapa #24 din Liga 1.

La finalul jocului, antrenorul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, a apreciat că victoria a fost una meritată.

Partidă cu final incendiar pe Cluj Arena. În minutul 84, la scorul de 2-1 pentru ardeleni, brigada de arbitri a considerat că nu trebuia să intervină la contactul dintre Van der Werff și Manea.

Giuleștenii au luat foc după meci și au atacat dur arbitrajul. Șumudică a lansat „săgeți” și la adresa clujenilor.

Ioan Ovidiu Sabău, după U Cluj - Rapid 2-1

Antrenorul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, consideră că echipa sa a făcut un joc foarte bun contra rapidiștilor iar deznodământul este cel normal.

„ Mai sunt multe jocuri. Îți dă o oarecare liniște, un sentiment de mulțumire, că ai făcut ce trebuie. O victorie meritată. Un început destul de bun. Ne așteptam ca Rapid să joace pe contraatac.

După gol, am avut și ocazii, cu acele centrări. Am dat gol, după care intervine acea teamă, mingi lungi, am pierdut mingea ușor, au avut cornere.

Știam că pe orice minge pierdută Micovschi și Dobre pleacă. Lucrurile s-au mai echilibrat. A trebuit să schimb tactica la pauză. Până la urmă, a ieșit foarte bine pentru mine. Sunt fericit pentru fanii noștri. Sunt extraordinari.

Dacă controlăm clasamentul de atâta timp, înseamnă că avem calitate. Echipa muncește. Ai jucători de valoare, impun respect.

Vin adversari și avem control, posesia. Înseamnă că ești o echipă importantă a campionatului”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău după meci, la Digi Sport.

Ioan Ovidiu Sabău a văzut ofsaid

La faza din finalul jocului, unde Rapid a solicitat lovitură de la 11 metri, Ioan Ovidiu Sabău consideră că a fost un ofsaid înaintea acelei faze și nu se impunea penalty.

„ La nervi, la supărare, se spun anumite cuvinte. Mie mi se pare un ofsaid destul de mare la acel presupus 11 metri. Așa am văzut eu, nu vreau să greșesc.

Îl înțeleg pe Șumudică. Sunt acele stări care sunt firești. Și-ar fi dorit să ia cel puțin un punct. E normal să nu-ți convină asta.

Nemulțumirile, stările, încep contestațiile, nu e bine aia, nu bine cealaltă.

Până nu suntem calificați, nu pot să fiu liniștit. Trebuie să arătăm mai bine pentru că jucătorii au potențial”, a completat Sabău.