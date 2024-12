PAOK - Ferencvaros 5-0  O evoluție pe placul lui Răzvan Lucescu : „Meci fantastic!” + antrenorul român, lăudat de jucători

Formația antrenată de românul Răzvan Lucescu (55 de ani), PAOK Salonic, s-a impus fără drept de apel împotriva ungurilor de la Ferencvaros, scor 5-0, în etapa a #6 din Europa League

Tehnicianul a fost extrem de mulțumit de evoluția jucătorilor săi și speră ca aceștia să rămână la acest nivel și-n continuare

PAOK Salonic nu a avut nicio problemă în duelul cu ungurii de la Ferencvaros, joi seară, pe „Toumba Stadium”. Până la pauză, tabela arăta 2-0, după reușitele semnate de Taison (min. 10), Thomas (min. 29).

În actul secund, dominarea grecilor a continuat, iar acest lucru s-a resimțit și pe tabelă. Alte trei goluri - Chalov (min. 76), Zivkovic (min. 80 - pen.) și Despodov (min. 89), iar PAOK a obținut trei puncte foarte importante în calculele calificării în primăvara europeană.

Succes mare pentru PAOK în Europa League

În urma acestui rezultat, PAOK Salonic a făcut 7 puncte și a urcat pe locul 22, cel care asigură prezența în play-off-ul pentru optimi.

De partea cealaltă, Ferencvaros ocupă locul 16, cu 9 puncte, și are șanse mari să prindă play-off-ul pentru optimi.

Răzvan Lucescu: „Trebuie să continuăm această prestație”

Răzvan Lucescu și-ar dori din partea elevilor săi constanță la acest nivel, pentru ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune.

„A fost un meci fantastic din partea noastră. Am presat, am avut intensitate, am fost agresivi în prima repriză. În repriza secundă am construit, am ținut de minte, am schimbat flancurile excelent. Am valorificat spațiile pe care le-am găsit

Răbdare, răbdare și muncă. Echipa trebuie să joace la acest nivel. Trebuie să continuă să avem această prestație, dar, desigur, să obținem rezultatele necesare.

Întotdeauna vorbim în vestiar, chiar și după astfel de victorii. Vorbim mereu despre resetarea pe care trebuie să o facem după pauza de campionat, despre responsabilitatea pe care o avem toți cei din echipă.

Vom pregăti confruntarea de duminică (n.r - cu Panetolikos, din campionat) cu aceeași modestie”, a declarat Răzvan Lucescu conform sportal.gr.

Kiril Despodov: „Trebuie să fac ce are nevoie echipa”

Bulgarul Kiril Despodov, marcator al unui gol, a declarat că este dispus să facă orice îi cere antrenorul Răzvan Lucescu.

„Asta este treaba mea, să fac ce îmi cere antrenorul, ce are nevoie echipa. Asta vreau să fac și eu, și sper să o fac în continuare.

Echipa a jucat genial împotriva unui adversar excelent, de calitate, cu care ne-am mai întâlnit de două ori ”, a declarat Despodov, pentru gazzetta.gr.

Brandon Thomas: „Asta mi-a cerut antrenorul Lucescu”

De asemenea, un alt marcator, Brandon Thomas, a spus că a discutat cu Răzvan Lucescu înainte de meci și acesta l-a motivat să dea totul pe teren:

„Azi a fost o zi importantă pentru mine. Toată lumea a făcut o treabă incredibilă. Sunt foarte fericit.

Antrenorul mi-a spus că o să joc și a cerut să-l vadă pe Brandon din sezonul trecut.

Mi-a spus: «Știu că ai fost accidentat, dar am nevoie de pressingul tău, de caracterul tău, să dai 110%! » ”.