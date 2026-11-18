Gigi Becali a anunțat că va plăti 250.000 de euro pentru Petru Popescu (24 de ani), atacantul lui Petrocub Hîncești

Înainte să ajungă la naționala Republicii Moldova, Popescu a jucat minifotbal, a câștigat un titlu la futsal și a marcat de patru ori într-un singur meci la fotbal pe plajă

A făcut și 10 ani de atletism și a câștigat titlul național la triplusalt

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gigi Becali a făcut primul transfer din ceea ce el a numit noua eră. Patronul FCSB l-a luat pe Petru Popescu, un atacant moldovean care până la 22 de ani doar cocheta cu fotbalul profesionist.

În martie, Petru Popescu povestea că vânzarea mașinilor aduse din Germania îi aducea mai mulți bani decât fotbalul. Începuse prin a-i ajuta pe cunoscuți, iar clienții au venit apoi din recomandări.

La cea mai bună tranzacție, spunea el într-un interviu pentru Moldfootball, citat de Ziarul de Gardă, a câștigat 4.000 de euro. Fotbalul rămânea însă prioritatea lui. Dar era un vis.

Opt luni mai târziu Popescu a înscris ambele goluri ale Republicii Moldova în victoria cu Kazahstan, 2-1, din Liga Națiunilor. La cinci zile după meci, Gigi Becali a anunțat că FCSB a ajuns la un acord pentru transferul atacantului de la Petrocub.

Din Scorțeni la Moscova. Jurnalistul care l-a ajutat să se întoarcă

Originar din satul Scorțeni, raionul Telenești, Popescu s-a format la Dacia Buiucani și la școala de fotbal Voran. După clasa a IX-a, s-a mutat cu familia la Moscova.

A petrecut aproximativ un an la academia lui Lokomotiv și a debutat la seniori în Rusia, la Olimp-Dolgoprudnîi. A revenit în Republica Moldova din motive familiale.

Într-un interviu pentru RealMedia, Popescu i-a atribuit un rol în revenirea sa jurnalistului Alexandru Fosa. Acesta l-a încurajat să se întoarcă, l-a sprijinit în pregătire și s-a ocupat inclusiv de actele de la federația rusă.

Popescu a ajuns în vara lui 2024 la Victoria Chișinău, unde a înscris de cinci ori în 12 meciuri în eșalonul secund. În martie 2025, după o perioadă de probe, a semnat cu Petrocub și a marcat chiar la debut.

MVP la minifotbal și pe nisip, campion la futsal

Între perioada din Rusia și transferul la Petrocub, Popescu a jucat la Geotermal și a fost inclus în lotul Republicii Moldova pentru Mondialul de Socca din 2023, de la Essen.

A câștigat apoi Amoliga cu Terebna și a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției. În sală a luat titlul la futsal cu Nistru. Moldfootball, citat de Ziarul de Gardă, scrie că a practicat și atletismul timp de zece ani și a câștigat proba de triplusalt la Campionatul Moldovei.

Pe nisip a avut una dintre cele mai bune seri ale carierei. În iulie 2024, la turneul Euro Beach Soccer League de la Chișinău, Moldova și Polonia au intrat în ultimul meci la egalitate de puncte. Popescu a înscris primele patru goluri ale gazdelor, care s-au impus cu 6-3.

A fost ales MVP al turneului, iar numele său a apărut ulterior pe lista candidaților la premiul mondial pentru cel mai bun jucător de fotbal pe plajă al sezonului 2024.

Avea deja o ofertă din România, dar Gigi Becali a anunțat transferul

La prima convocare la naționala de seniori, în martie 2026, Popescu avea 12 goluri în 22 de meciuri de campionat pentru Petrocub. Era cel mai bun marcator moldovean din ligă la acel moment și a debutat pe 26 martie, în amicalul cu Lituania.

În octombrie, într-un interviu pentru Moldfootball, atacantul spunea că avusese deja o ofertă din România. A mai enumerat Albania, Georgia, Cipru, prima ligă din Danemarca și Țările de Jos. Niciuna dintre discuții nu dusese la un acord, potrivit jucătorului.

A urmat dubla cu Kazahstanul. Popescu a deschis scorul în minutul 39 pe stadionul Zimbru și a spus după meci că, în opinia lui, fusese cel mai frumos gol al carierei. Azi dimineață, Becali a anunțat că va plăti 250.000 de euro pentru atacantul de 24 de ani, așteptat la București pentru semnarea contractului.

Citește și