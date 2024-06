Fewest times dribbled past per 90 among defenders in Europe's top five leagues this season (2000+ mins):



◎ 0.04 - Radu Drăgușin

◎ 0.06 - Virgil van Dijk

◎ 0.08 - Castello Lukeba

◎ 0.11 - Francesco Acerbi

◎ 0.12 - Ezri Konsa