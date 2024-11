Laude pentru Trump  Directorul CSN Arcul de Triumf îl elogiază pe președintele ales al SUA: „Sunt sigur că putem reconstrui și România”

Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf, a publicat, miercuri, un elogiu la adresa lui Donald Trump (78 de ani), după câștigarea alegerilor prezidențiale din SUA.

Candidatul republican a depășit pragul de 270 de electori și va fi cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Donald Trump revine la Casa Albă pentru un nou mandat după cel din perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2021, în urma victoriei în fața Kamalei Haris (60 de ani).

Radu Popa îl felicită pe Donald Trump

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf, îl felicită pe Donald Trump pentru câștigarea unui nou mandat la Casa Albă.

De asemenea, acesta și-a arătat și recunoștința față de reușitele președintelui din primul mandat.

„Felicitări, Donald J. Trump!

Vreau să vă transmit cele mai sincere felicitări pentru realizările dumneavoastră din primul mandat și pentru campania curajoasă și inspiratoare! Ați demonstrat că leadership-ul puternic poate aduce schimbări reale și pozitive pentru America.

În timpul primului mandat, ați reușit să:

1. Revitalizați economia: Prin reducerea impozitelor și dereglementări, ați stimulat creșterea economică, iar milioane de americani au beneficiat de locuri de muncă mai bune și salarii mai mari. Sub conducerea Dvs, am văzut o expansiune semnificativă a oportunităților economice.

2. Promovarea politicilor de securitate: Ați făcut din securitatea națională o prioritate, consolidând forțele armate și sprijinind poliția. Ați luptat împotriva terorismului și ați lucrat pentru a proteja granițele, asigurând un mediu mai sigur pentru toți cetățenii.

3. Reformarea sistemului de sănătate: Ați făcut pași importanți spre reformarea sistemului de sănătate, promovând transparența și concurența, astfel încât americanii să aibă acces mai ușor la servicii de calitate.

4. Promovarea justiției sociale: Prin inițiativele Dvs, ați susținut comunitățile defavorizate, creând programe care au ajutat la reducerea criminalității și la îmbunătățirea educației.

5. Politica externă puternică: Ați reafirmat poziția Americii în lume, negociind acorduri comerciale care au fost benefice pentru lucrătorii americani și promovând pacea în regiunile instabile.

Pe lângă aceste realizări, ați reușit să inspirați milioane de oameni să creadă din nou în visul american. Ați adus un mesaj de speranță și determinare, care a rezonat cu cetățenii din întreaga lume.

Sunt convins că în al doilea mandat, America va deveni din nou o țară a oportunităților pentru toți, unde fiecare individ poate visa și realiza. Cu viziunea Dvs, sunt sigur că putem reconstrui și națiunea noastră, România , păstrându-ne valorile fundamentale și unitatea.

Vă doresc mult succes în continuare și aștept cu nerăbdare să văd ce realizări extraordinare ne veți aduce în următorii patru ani!”, se arată în postarea lui Radu Popa de pe rețelele de socializare.

Radu Popa, implicat în scandalul împotriva Federației Române de Rugby

La sfârșitul lunii octombrie, GOLAZO.ro scria despre decizia conducerii Complexului Sportiv Arcul de Triumf, cea care lua decizia de a interzice Federației Române de Rugby să organizeze acțiuni pe stadion din cauza datoriilor neachitate.

Comunicatul oficial al administratorului stadionului Arcul de Triumf

Dragi susținători,

Vă informăm cu regret că din cauza restanțelor financiare semnificative acumulate de Federația Română de Rugby, suntem nevoiți să anulăm toate evenimentele solicitate de această instituție în cadrul complexului.

Am întârziat cât s-a putut de mult această măsură, am căutat soluții, am încercat să suplinim aceste deficiențe majore, însă comportamentul neserios și lipsa de responsabilitate demonstrată de responsabilii din cadrul federației, care au ales să nu își onoreze obligațiile financiare, ne-au adus în punctul în care să nu mai avem altă soluție.

Este inacceptabil ca o federație sportivă să trimită sportivi în cantonamente fără a le asigura plata pentru cazare, masă și alte nevoi esențiale. De asemenea este o atitudinea dăunătoare și iresponsabilă să li se ceară sportivilor performanță în condițiile în care niciunul nu beneficiază de un suport financiar.

Aceste acțiuni pun în pericol integritatea sportului românesc, dar și stabilitatea financiară a altor societăți care colaborează cu Federația. Ne aflăm în această situație și în consecință ținem să precizăm că orice colaborare viitoare cu FRR se va desfășura exclusiv cu plata serviciilor prestate în avans.

Cât despre recuperarea prejudiciilor cauzate până acum, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanțelor de judecată.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sprijinul vostru continuu. Rămâneți alături de noi în lupta pentru un sport românesc corect și responsabil!

Cu stimă,

Radu Popa

Director CSN Arcul de Triumf”