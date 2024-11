„Poate a fost ultimul meu meci”  Rafa Nadal, reacție surprinzătoare după  înfrângerea din Cupa Davis: „Decizia să joc nu mi-a aparținut”

Rafael Nadal (38 de ani, #154 ATP) a fost învins de Botic van de Zandschulp (29 de ani, #80 ATP), scor 6-4, 6-4.

După meci, Nadal a afirmat că decizia de a juca nu i-a aparținut.

Marele campion spaniol se va retrage din activitate după turneul final al Cupei Davis.

David Ferrer, căpitanul nejucător al Spaniei, a decis să-l trimită în teren pe Nadal, în primul meci al duelului cu Olanda.

Spaniolul a declarat că nu va juca dacă nu crede că va putea aduce un plus echipei sale, dar căpitanul Spaniei a avut încredere în el.

Rafael Nadal, reacție fermă după eșecul de la Cupa Davis

Rafa a luptat până la capăt, însă nu a reușit să-i facă față unui adversar înalt, al cărui serviciu a funcționat foarte bine la Malaga.

„A fost o zi emoționantă, am avut emoții înaintea jocului care ar putea fi ultimul meci de simplu al carierei.

A fost special să aud imnul național pentru ultima oară ca profesionist, să simt emoțiile.

Am dat ce am avut mai bun. Am încercat să rămân cât de pozitiv am putut în fiecare moment și să joc cu energia potrivită. Nu a fost de-ajuns. Felicitări lui Botic, a fost mai bun decât mine.

Dacă aş fi fost căpitan, nu m-aş alege să joc în următorul meci. Dat fiind nivelul meu, nu m-aş alege, dar asta nu înseamnă că nu vreau să joc. Astăzi poate a fost ultimul meu meci jucat la simplu. Decizia să joc i-a aparţinut lui (n.r. - David Ferrer), de aceea e căpitan.

Nu am pus presiune pe el. Decizia a fost ca eu să joc şi ştiam că există un risc. Nu am putut să câştig punctul pentru echipă, dar nici nu pot să spun că-mi pare rău, pentru că acesta este sportul.

Am spus deja că nu aş fi jucat dacă nu aş fi fost pregătit, dar m-am antrenat destul de bine”, a declarat Nadal, la finalul partidei.

Carlos Alcaraz a reușit, între timp, să câștige duelul cu olandezul Griekspoor, scor 7-6, 6-3, astfel că se va disputa meciul de dublu, care va fi decisiv în ceea ce privește calificarea în semifinalele de la Cupa Davis.

Programul întâlnirii dintre Spania și Olanda:

Rafael Nadal - Botic van de Zandschulp 4-6, 4-6

Carlos Alcaraz - Tallon Griekspoor 7-6, 6-3

Urmat de Marcel Granollers / Carlos Alcaraz - Wesley Koohlof / Botic van de Zandschulp