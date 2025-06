Așa am fost noi în ultimul meci la Euro U21. Aceasta a fost diferența. Nu scorul doare, 1-2, raportul șuturilor la poartă doare. În fața noastră, Slovacia a părut Argentina.

Nu am putut cu Italia, nici cu Spania, dar nici cu Slovacia? Nu!

Văzusem toate meciurile grupei, și ale noastre, și ale lor, și simțeam că slovacii sunt mai buni ca noi. Deși nu-mi plăcea deloc acest sentiment.

I-am zis unui coleg marți după-amiază că vom pierde și seara am pierdut.

Am suferit mai rău decât în fața Italiei și Spaniei

Mi s-a părut mult mai clară diferența față de precedentele înfrângeri. Mai dureros decât a fost cu „azzurrinii” sau cu „La Rojita”.

Fizic, tehnic, tactic, am fost depășiți. Total. Copleșiți.

Și când aveam mingea, rareori păream periculoși.

Când adversarii aveau mingea, vedeai că pot crea acțiuni de gol. Nu au înscris mai mult pentru că Hindrich a mai salvat de câteva ori.

Inferiori în fiecare moment de joc

Individual, colectiv, în faze de control pozițional, la accelerări, pe contraatac, la momente fixe, la presing, agresivitate, dueluri unu contra unu, mai ales în aceste dueluri, mereu ne-au fost superiori.

Nici nu mai are sens să analizezi statistica. Și la pauză, și la final, la fel.

Posesie mai bună Slovacia, pase mai multe și mai precise, peste noi și la atacuri, și la recuperări…

0-9 a fost raportul șuturilor la pauză, 0-3 pe poartă, conform UEFA

Fotbalistul Suslov. Și copilul Tavi

Suslov a fost tras de tricou de Perianu, dar a rezistat și a înscris Foto: Sport Pictures

Faptul că Tomas Suslov are deja 40 de selecții la naționala mare se observa de la București, nu era nevoie să fii la Bratislava, pe stadion.

Stâng foarte bun, personalitate, forță în pătrunderi. Incisiv. Fotbalist.

Lângă el, Tavi Popescu părea un copil. Tavi, nu Octavian.

Și ce gol, Suslov! Ce șut! MVP.

Suslov are mai multe meciuri la prima reprezentativă decât 19 dintre jucătorii convocați de Mircea Lucescu pentru dubla cu Austria și Cipru. România A!

Prea puțin am arătat. În prima repriză, doar centrarea șutată a lui Borza a aprins speranțele. După pauză, golul lui Umit Akdag, la un corner. Prima noastră minge lansată spre poartă. În minutul 67, când rivalii sărbătoreau victoria. Și încă o fază fixă.

Pe margine, Daniel Pancu medita. La ce medita?

Probabil se gândea că am avut zero șuturi 67 de minute. Unde am fost 67 de minute? Și după gol unde am fost?

Și el, selecționerul Daniel Pancu, unde a fost?