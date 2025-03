„De ce ești inutil?” Raphael Varane, dezvăluiri despre colaborarea cu Mourinho la Real Madrid: „Mi-a spus: «Vreau un singur lucru»”

Raphael Varane (31 de ani), fostul jucător al celor de la Real Madrid și al naționalei Franței, a vorbit despre experiența sa sub comanda lui Jose Mourinho (62 de ani).

Fundașul francez s-a retras din activitate în acest sezon, din cauza mai multor accidentări la genunchi.

Ajuns la Real Madrid în vara anului 2011, pe vremea când avea doar 18 ani, Raphael Varane a rememorat colaborarea cu Jose Mourinho, care a durat timp de două sezoane, în perioada 2011-2013.

Raphael Varane: „ M-a sunat și mi-a zis direct «De ce ești inutil?»”

Într-un episod al emisiunii „The Bridge”, găzduită de un alt fost jucător al celor de la Real Madrid, Lassana Diarra (40 de ani), Varane a povestit cum tehnicianul portughez i-a testat limitele cu o metodă extremă, dar directă înainte de startul celui de-al doilea sezon alături de „los blancos”.

„Nu pot decât să-i fiu recunoscător, pentru că dacă Zizou (n.red. - Zinedine Zidane) este cel care m-a adus, el este cel care m-a ridicat ”, și-a amintit Varane.

„Când am ajuns, mi-a spus: «Vreau un singur lucru: să dai totul timp de o oră și jumătate în fiecare zi. În afară de asta, nu-ți face griji, te vei face bine, mă voi ocupa eu de asta. Relaxează-te».

În primul meu sezon, am jucat 15 meciuri în total, dar au fost meciuri de cupă și meciuri în care ne calificasem deja. Asta m-a ajutat să progresez puțin câte puțin și nu m-a aruncat direct în piscină.

Raphael Varane la unul din primele sale antrenamente la Real Madrid sub comanda lui Jose Mourinho/ Foto: IMAGO

În al doilea sezon, lucrurile au început cu stângul. Am primit prima convocare la echipa națională a Franței. M-am pus sub presiune. Am avut un prim sezon bun, acum trebuie să îl confirm. Acum se așteaptă mai mult de la mine. Așa că am exagerat, nu m-am simțit în largul meu, nu m-am simțit confortabil…

Echipa nu începuse foarte bine. M-a chemat și îmi amintesc bine.

Este un om pe care îl respect foarte mult, pentru că este carismatic și mi-a spus direct: «Dar de ce ești inutil?».

M-am uitat la el și am fost puțin luat prin surprindere, pentru că chiar m-a înțepat. I-am spus că nu a fost ușor pentru că nu am jucat și că a fost un început dificil de sezon.

Am încercat să explic, dar a fost greu, m-a lovit unde mă doare. Apoi m-a întrebat «dacă joci miercuri, vei fi pregătit?»”, a continuat Varane.

„Dacă o dau în bară s-a terminat”

Fostul jucător francez a explicat cât de mult l-a ajutat faptul că Mourinho a fost direct cu el.

„Era un meci important din Liga Campionilor. Dacă îl pierdeam, eram pe jumătate eliminați. A fost împotriva lui Manchester City, acasă.

I-am urmat jocul și am răspuns «da, desigur», dar eu nu eram gata, fizic sau mental. Am spus «sigur, totul e în regulă - sunt pregătit». Așa că el a spus ok și a plecat.

La antrenamente, am dat totul. A doua zi, înainte de meci, am văzut că am intrat în echipă. Am văzut că Ramos era pe bancă.

Aveam 19 ani și m-am gândit: «Sunt în Spania, am 19 ani, nu sunt 100% și sunt titular în Liga Campionilor. Dacă greșesc, s-a terminat - sunt terminat. Nu am niciun viitor, nimic. În cele din urmă mă vor împrumuta, se va termina.»

Am jucat meciul, am avut crampe peste tot, dar am avut o prestație bună. Am continuat să joc. În a doua jumătate a sezonului, am avut cea mai bună jumătate a carierei mele. El m-a readus în ritm și m-a stimulat. A scos ce e mai bun din mine”, a declarat Raphael Varane, citat de onefootball.com.

Pe lângă Lens și Real Madrid, Raphael Varane a mai evoluat pentru Manchester United și Como.

Palmaresul lui Raphael Varane

Trofeele cucerite de jucătorul francez cu Real Madrid:

Campionatul Spaniei - 3

Liga Campionilor - 4

Supercupa Europei - 3

Cupa Spaniei - 1

Supercupa Spaniei - 3

Trofeele cucerite de Varane cu Manchester United:

Cupa Angliei - 1

Cupa Ligii Angliei 1

Trofeele cucerite de Varane cu naționala Franței:

Campionatul Mondial - 1

Liga Națiunilor - 1