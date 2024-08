Rapid - Dinamo. S-a umplut stadionul în Giulești pentru derby.

Pe lângă atmosfera spectaculoasă au existat și momente neplăcute, cu scandări rasiste din partea dinamoviștilor.

Giuleștiul a fost plin, ca de fiecare dată. Atmosferă de derby a fost. Cam ca întotdeauna. În tribune, Rapidul și Dinamo și-au respectat blazonul. La greu, așa cum o arată prezentul, vișiniul s-a strâns, s-a dat adunarea și toți au fost un singur glas, pentru Rapid.

Pentru dezgheț. Pentru că Rapidul în varianta britanică, sub bagheta lui Lennon, nu arată prea bine. E sub așteptări, sub ceea ce rapidiștii sperau și credeau.

Stadion prea mic

Un stadion de 12-13.000 de locuri, așa cum e Giuleștiul, e mic pentru asemenea pasiuni. Plin până la refuz, cam cum a fost și sectorul dinamovist, care aproape că clocotea, mai ales că cele aproape 30 de grade nu păreau să dea înapoi nici măcar cu trecerea timpului.

Steaguri, tobe și putere în glas în peluza alb-vișinie. Ultrașii de lângă podul Grant mereu la datorie, mai ales când situația o cere.

Rasism și înainte de meci

Dincolo, în micuțul sector dinamovist mult mai multă speranță. Dinamo e pe val, toată lumea o știe, sunt speranțe dintre cele mai mari că poate fi un derby adjudecat de haită. Ruptura dintre galerii s-a văzut însă ușor, iar fair-play-ul s-a trecut pe „mute”. Primele scandări au fost rasiste, taxate imediat de publicul gazdă.