Rapid duce „lipsă de încredere” Mattias Kait laudă U Cluj și îndeamnă la schimbare: „E inacceptabil!”

Mattias Kait, 26 de ani, vorbește despre o lipsă de încredere a jucătorilor în ei înșiși, după eșecul, 0-2, înregistrat de Rapid în fața liderului Ligii 1, U Cluj.

Matthias Kait: „N-am avut nici măcar un șut pe poartă... e inacceptabil!”

Mijlocașul eston al giuleștenilor nu crede că e vorba despre un blocaj mental, ci mai degrabă o lipsă de încredere.

„Nu am fost suficient de buni, nu cred că am avut nici măcar un șut pe poartă, deși am jucat acasă, ceea ce e inacceptabil! Ne-au prins pe contraatac, e inacceptabil!

E un șoc, nu știu ce se întâmplă, trebuie să fim puternici când jucăm pe teren propriu. Momentan, ne chinuim mult, deși aici ar trebui să câștigăm meciuri. E un șoc pentru jucători, nu e suficient. Nu aș spune că e un blocaj, pare mai degrabă o lipsă de încredere. Trebuie să schimbăm ceva.

Ultima victorie în Giulești a fost, cred, la finalul sezonului trecut, a trecut prea mult timp de atunci.

Nu ne-am subestimat adversarii, știam ce pot, știam ce avem de făcut, dar, cum am mai spus, nu am avut nici măcar un șut pe poartă, iar asta nu e OK.

În acest moment, cred că în primele 50 de minute am jucat bine, apoi ei au marcat, iar noi ne-am retras un pic. În a doua repriză am făcut un penalty stupid și ei au marcat. Adversarii au jucat inteligent, agresiv, și-au așteptat ocaziile și au marcat două goluri.

Mattias Kait: „Șumudică? Un antrenor bun, foarte pasionat”

Șumudică? Am lucrat cu el 3 săptămâni sau cam așa ceva, pentru că am fost plecat și la națională. E un antrenor bun, foarte pasionat, vrea să dea totul pentru club, pentru jucători, îmi place, se vede că are o inimă bună.

După meci, antrenorul nu a fost fericit, nici noi, jucătorii nu am fost. Înțelegem de ce e nervos. Noi trebuie să ne uităm în oglindă pentru că întreaga echipă nu a fost suficient de bună”, a spus Kait.