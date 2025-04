„Am crezut că au fost penalty-uri” Charalambous, moment amuzant după super-meciul Manchester United - Lyon : „M-a întrebat cine a câștigat”

Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a dezvăluit că a adormit în timpul meciului Manchester United - Lyon, din returul „sferturilor” de finală ale Europa League.

Echipa antrenată de Ruben Amorim s-a calificat dramatic, scor 7-6 la general, după 2-2 în Franța și 5-4 la Manchester.

Moment amuzant cu Elias Charalambous în prim-plan. Antrenorul celor de la FCSB a urmărit meciul Manchester United - Lyon, două dintre fostele adversare ale campioanei în acest sezon.

Cipriotul nu s-a bucurat de finalul nebun de meci de pe Old Traford, deoarece a adormit.

Elias Charalambous: „Am văzut 5-4 şi am crezut că au fost penalty-uri ”

Întrebat de fiul său cât s-a terminat partida, Charalambous i-a povestit acestuia că United s-ar fi impus cu 5-4 după loviturile de departajare.

„Vă voi povesti ce s-a întâmplat în această dimineaţă. Am văzut meciul aseară, dar am adormit.

În această dimineaţă, fiul meu m-a întrebat cine a câştigat şi eu i-am spus că a câştigat Manchester United, la penalty-uri, 5-4. Am văzut pe telefon 5-4 şi am crezut că au fost penalty-uri.

Când am ajuns aici, mi-au spus că scorul final a fost 5-4. Când m-am uitat pe telefon, am crezut că s-au executat penalty-uri. Am fost surprins de rezultat, dar acesta este fotbalul şi de aceea e probabil cel mai frumos sport din lume”, a spus Elias Charalambous, citat de digisport.ro.

Manchester United și Lyon sunt singurele echipe care au reușit să se impună pe Arena Națională în acest sezon de Europa League.

Rezultatele celor de la FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

- Manchester United 0-2 PAOK - FCSB 1-2

1-2 FCSB - PAOK 2-0

- PAOK 2-0 FCSB - Lyon 1-3

- Lyon 1-3 Lyon - FCSB 4-0

