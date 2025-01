Replica Rapidului Cum explică șefii din Giulești conflictul dintre Șumudică și Emmers : „Se urmărește destabilizarea”

Rapid București a emis un comunicat de presă în care susține că „se urmărește destabilizarea și crearea în mod artificial a unui așa-zis haos la Rapid”.

Șefii din Giulești anunță că antrenorul Marius Șumudică beneficiază de „toată susținerea și sprijinul de care are nevoie”.

Comunicatul oferit de FC Rapid vine în contextul scandalului iscat la antrenament între antrenorul Marius Șumudică și jucătorul belgian, Xian Emmers.

Rapid, replică după ultimele evenimente din Giulești

Rapid continuă să fie măcinată de probleme interne, iar ultima dintre ele a fost o dispută între antrenorul Marius Șumudică și Xian Emmers.

Belgianul a avut o răbufnire la adresa antrenorului, care i-a reproșat că l-a sfidat în timpul partidei cu Poli Iași. La scenă au asistat toți colegii de echipă.

Clubul Rapid a emis un comunicat în care neagă cu vehemență că între Șumudică și Emmers ar fi avut loc un conflict.

COMUNICAT DE PRESĂ FC RAPID:

„În ultima perioadă, un flux continuu de informații eronate, denaturate sau, pur și simplu, răuvoitoare, la adresa clubului FC Rapid, au apărut în mass-media și mediul online.

Deși, în mod evident, se urmărește destabilizarea și crearea în mod artificial a unui așa-zis haos la Rapid, clubul nostru își continuă munca pentru îndeplinirea obiectivelor, așa cum au fost ele trasate încă de la început.

Jucătorii, fie ei cetățeni români sau nu, nu se bat la antrenamente, nu se înjură și nu încearcă să pună piedici inutile performanței lor și a clubului.

În ciuda faptului că o anumită publicație, căreia FC Rapid i-a limitat accesul la partide și la acțiunile clubului, a încercat să inventeze o știre care să lovească în jucători, Xian Emmers, Christopher Braun, Benjamin Siegrist și Mattias Kait sunt, pe lângă angajați ai FC Rapid, colegi și prieteni.

Ca jucător al Rapidului, Xian Emmers este sub comanda antrenorului Marius Șumudică, iar faptul că există comunicare între cei doi este un lucru absolut normal. O conversație între jucător și antrenor a fost denaturată și exagerată pentru a atrage interesul publicului, prin mijloace înșelătoare.

Atacurile la adresa antrenorului echipei noastre se înmulțesc și caută să dea o impresie falsă despre întregul club FC Rapid.

Chiar dacă, în repetate rânduri, conducerea și-a exprimat susținerea față de Marius Șumudică, se insistă pe destabilizarea relațiilor din cadrul clubului, un club cu o organigramă bine structurată.

Antrenorul echipei FC Rapid are, în continuare, toată susținerea și sprijinul de care are nevoie, din partea conducerii și a întregului club, iar scopul comun este crearea tuturor condițiilor pentru atingerea obiectivelor, sub comanda lui Marius Șumudică”, notează fcrapid.ro.