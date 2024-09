Rapid a învins-o pe Poli Iași, scor 2-1, vineri seară, în Copou, într-o partidă din etapa a 7-a din Liga 1.

Golurile rapidiștilor au fost marcate de Alexandru Pașcanu (min. 44) și Rareș Pop (min. 53), în timp ce pentru moldoveni a înscris Goncalo Teixeira (min. 78)

Rareș Pop a marcat primul gol la Rapid, Cristi Săpunaru a revenit titular și s-a accidentat, iar Benjamin Siegrist a fost desemnat omul meciului.

Marius Șumudică a debutat cu o victorie în noul său mandat de la Rapid.

Giuleștenii au bifat primul succes într-un meci oficial după trei luni, dar și prima victorie în deplasare după mai bine de șase luni.

În urma acestui rezultat, cel puțin provizoriu, Rapid a urcat pe loc de play-off, locul 6 cu 8 puncte, la egalitate cu Sepsi Sfântu Gheorghe, dar cu un golaveraj superior. De partea cealaltă, Poli Iași rămâne pe locul 10, cu 7 puncte.

Cristi Săpunaru: „Îmi doresc să joc! Fotbalul este viața mea”

Cristian Săpunaru a revenit ca titular și căpitan la Rapid după perioada mai puțin fastă din mandatul lui Neil Lennon.

Acesta recunoaște că nu era refăcut complet și a forțat, iar prezența sa la meciul din runda viitoare, contra Craiovei, este pusă sub semnul întrebării.

„Un meci bun, foarte multe ocazii de a închide meciul. Iași, o echipă bună. Suntem bucuroși pentru această victorie. Ne bucurăm două zile, apoi ne gândim la meciul cu Craiova.

M-a durut piciorul. Mă simt bine. Îmi doresc să joc. Fotbalul e viața mea. Am stat pe bancă la început, nu eram folosit. Apoi m-am accidentat mai rău. A vrut să mă folosească, dar am avut dureri .

Și azi am zis că joc cât pot de mult. Aveam dureri. Să văd dacă sunt apt la meciul cu Craiova.

Mă bucur pentru Șumi că a venit acasă și ăsta e cadoul nostru . Rapid nu este de locul 12-13, cât eram. Frustrant că nu am câștigat alte meciuri. A fost o vină comună. Sper să câștigăm și la Craiova”, a declarat Cristi Săpunaru.

Ce a schimbat Șumudică

Săpunaru a vorbit și despre ce a reușit să aducă nou Marius Șumudică în doar câteva zile la Rapid.

„Cred că psihicul și mentalitatea. Este un antrenor cu care am lucrat și știe să schimbe o echipă din mers. Nu am lucrat tactic, nu a fost timp.

Este fratele meu mai mare. Mă știu cu el de peste 20 de ani și aș face orice pentru el, pentru Rapid . Este visul meu să-mi închei cariera la Rapid.

Obiectivele, trebuie să le atingem. Cu Șumi avem șanse mult mai mari. Nu vreau să spun că nu aveam șanse cu Neil Lennon, dar nu ne-a ieșit. Acum, cu Șumi, avem alte șanse”, a spus Săpunaru.

Săpunaru, reproșuri pentru Lennon

Ținând cont că eram căpitanul echipei și îmi știam foarte bine toți colegii, mă așteptam să încep prima etapă. Să văd dacă mai pot sau nu. Să-mi spună: «Bă, nu mai poți, stai pe bancă». Dar am fost dat la o parte. Am fost supărat una-două etape, am discutat, apoi m-am accidentat. Nu am mai putut să intru. Am avut discuții normale, nimic special Cristian Săpunaru, despre Neil Lennon

Rareș Pop: „Poate domnul Șumudică e potrivit pentru noi”

Rareș Pop a bifat primul meci ca titular la Rapid, chiar sub comanda lui Marius Șumudică, și i-a răsplătit încrederea cu un gol.

„A fost un meci dificil pe final, dar mă bucur că am câștigat toate cele trei puncte. Sper să fie o descătușare.

Am avut emoții de pe bancă. Au pus destulă presiune pe final. Băieții sunt fericiți, toată lumea e fericită. Sper să facem un meci bun și la Craiova.

Ne-a lipsit o oarecare luciditate în fața porții, dar în acest meci ne-au ieșit toate. Cu toate că am mai avut câteva șanse bune de a majora avantajul pe tabelă.

Ne-a introdus o mentalitate diferită (n.r. - Marius Șumudică) și ne-a motivat. Însă, nu putem diminua nici meritele fostului antrenor (n.r. - Neil Lennon). Poate că domnul Șumudică e potrivit pentru noi.

Sperăm să vină rezultate. Le mulțumesc suporterilor că au făcut deplasarea. Sper să o ținem tot așa”, a declarat Rareș Pop.

Benjamin Siegrist: „Este o victorie importantă”

Chiar dacă a încasat un gol spectaculos, de la distanță, Benjamin Siegrist a salvat-o pe Rapid în câteva rânduri cu ajutorul unor reflexe extraordinare.

„Mă bucur foarte mult pentru prima victorie. Am jucat cu pasiune și victoria a venit. Părea că am rezolvat meciul după golul doi, dar nu a fost așa. Este o victorie importantă, după cele șase meciuri în care nu am câștigat.

Avem un moral bun. Sper că am reușit să facem fanii fericiți, au călătorit foarte mult pentru a fi alături de noi. Poli Iași a fost periculoasă azi, a avut publicul de partea ei, a fost greu. Sunt fericit că am câștigat, ne va ajuta din punct de vedere moral”, a completat Siegrist.

Încrederea este foarte importantă pentru o echipă de fotbal. Șumudică a încercat să ne dea încredere, asta era important, pentru că era greu să reușească mai mult într-un timp atât de scurt” Benjamin Siegrist

În etapa viitoare, Poli Iași va evolua pe terenul celor de la Hermannstadt (31 august), în timp ce Rapid va juca tot în deplasare, pe terenul Universității Craiova (31 august).