Onea a vrut să se lase  Transferul la Rapid i-a salvat cariera fundașului născut la Paris: „Mă duceam să muncesc cu tata ”

Răzvan Onea a dezvăluit că a vrut să se lase de fotbal în două rânduri, însă transferul la Rapid i-a salvat cariera

Fundașul născut la Paris joacă pentru clubul din Giulești din ianuarie 2022

FC Rapid a plătit Iașiului 100.000 de euro pentru transferului lui Răzvan Onea. Fundașul a marcat două goluri în cele 65 de partide pentru giuleșteni.

Pentru Onea, fotbalul nu a fost vis ca la Paris

Răzvan Onea a jucat 101 minute pentru FC Rapid în acest sezon. Cu Onea pe teren, giuleștenii au făcut 0-0 cu Oțelul și au câștigat cu Farul, scor 5-0.

Fundașul născut la Paris a dezvăluit că a vrut să renunțe la fotbal de două ori.

„Jucam constant la liga a doua, meci de meci titular, nu am fost schimbat decât dacă am fost suspendat. M-am dus la liga a treia, cu Afumați.

Am jucat și acolo un sezon, am fost cu Rapid în serie, am făcut 1-1 și 0-0 cu ei și după ce am stat un an la liga a treia, atunci am zis că nu mai pot să continui aici. Fie renunț de tot, fie joc la un nivel mai mare.

De la liga a treia e greu să faci pasul la Liga 1. Am găsit înțelegere la cei de acolo, care mi-au dat voie să plec la Iași. Asta a fost prima cumpănă.

Am avut două momente care au hotărât încotro să o iau. După ce am ajuns la Iași, în primul sezon nu am prea jucat, am jucat cu domnul Teja puțin, apoi cu Rednic puțin spre deloc și după a venit Pancu, cu care am jucat tot sezonul, a declarat Onea în emisiunea Suflet de rapidist, de la fanatik.ro.

Ori fotbal la București, ori la muncă la firma tatălui

Al doilea moment în care Onea a vrut să spună adio fotbalului a fost în momentul în care Poli Iași s-a opus în primă fază transferului la Rapid.

„A fost iar un moment decisiv pentru că în iarnă a fost dorința mea să plec, cei de la Iași nu au vrut să mă lase, Rapid m-a vrut în vară și nu m-au lăsat să plec. Nu a fost suma corectă în opinia lor.

E greu (n.r. refuzul clubului de care aparții să te lase să pleci la mai bine) pentru că cei care au trecut prin fotbal știu că trenul poate să oprească în gară o dată.

Dacă nu te-ai urcat în el atunci, s-ar putea să nu mai vină șansa, că poate dacă mai rămâneam 6 luni la liga a doua nu promovam cu Iașiul și rămâneam încă un an la liga a doua, mă cufundam, nu mai eram U21.

Atunci am vorbit și cu părinții și le-am spus că dacă eu nu plec în iarna asta, îmi pun ghetele în cui și mă apuc de altceva.

Munceam cu tata la firma lui și câștigam împreună ce era de câștigat

Tata a sunat la Iași și a zis că noi am hotărât ca familie, împreună cu Răzvan, că dacă nu îl lăsați să plece acum își încheie cariera și rămâne suspendat cât mai are contract și vine acasă.

Am venit la București să joc fotbal, să îmi câștig existența, să fac performanță la Rapid, a mai spus Onea pentru sursa citată.