Istvan Kovacs, delegat în Liga 1 Ce meci va arbitra „centralul” român, înainte să afle dacă va conduce finala Ligii Campionilor

Istvan Kovacs (40 de ani) va afla luni dacă va fi sau nu delegat la finala Champions League dintre PSG și Inter, care va avea loc pe 31 mai, pe Allianz Arena.

Până atunci, arbitrul român se va afla la centru într-un meci din etapa #8 a play-off-ului Superligii.

Istvan Kovacs e favorit să conducă cel mai așteptat meci european, finala Ligii Campionilor.

Românul are doi adversari englezi, Anthony Taylor și Michael Oliver, dar are un avantaj în fața lor: „Conform multor experți, Kovacs este cel mai bun arbitru dintre cei trei. Are deseori meciuri conduse remarcabil. Rareori gafează sau are decizii surprinzătoare”, e opinia lui Rafal Rostkowski, fost arbitru polonez.

Istvan Kovacs, la Universitatea Craiova - CFR Cluj

Până va afla decizia finală a UEFA, Istvan Kovacs rămâne în România pentru a arbitra meciul din etapa cu numărul 8 a play-off-ului Superligii, dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Tușieri vor fi: Tunyogi Ferencz (Zalău - Sălaj) și Corb Ioan Alexandru (Satu Mare - Satu Mare). În camera VAR se vor afla Dima Iulian (Bucureşti - Bucureşti) și Slabu Stelian (Braşov - Braşov). Rezerva de arbitru va fi Roman George Catalin (Timişoara - Timiş), iar observator de arbitri va fi Constantin Augustus (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea).

Meciul e programat sâmbătă, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport și Prima Sport.

Ultimul meci din Bănie în care Kovacs s-a aflat la centru a stârnit multe controverse.

Se întâmpla în etapa a 29-a a sezonului regulat, la un meci Universitatea Craiova - Farul Constanța, încheiat cu scorul de 1-0 pentru craioveni, gol marcat de Mitriță în minutul 44.

Kovacs n-a dat penalty pentru Craiova la meciul cu Farul și i-a înfuriat pe olteni

În minutul 10, Mitriță a primit o pasă în flancul stâng, a trecut în viteză de Ganea, care a ratat intrarea prin alunecare, dar a fost oprit în ultimul moment de Bălașa.

Fundașul central al lui Gică Hagi a întins piciorul drept și l-a împiedicat pe Mitriță în drumul spre poartă. Starul lui Rădoi a căzut și a cerut penalty, însă arbitrul Istvan Kovacs l-a ignorat.

Kovacs a făcut semn că Bălașa a jucat balonul, deși fundașul constănțenilor a atins doar adversarul.

Faza a fost verificată și în camera VAR, unde se aflau Iulian Dima și Marius Omuț, însă decizia din teren a fost menținută.

În ciuda victoriei, oltenii, prin vocea lui Sorin Cîrțu, l-au criticat pe Kovacs.

Sorin Cîrțu l-a criticat pe Istvan Kovacs: „ Ne-a prejudiciat”

Președintele de onoare al Universității Craiova și-a adus aminte de presupusul henț comis de Ngezana în derby-ul FCSB - Dinamo 2-1, de săptămâna trecută, la care Istvan Kovacs nu a dictat nimic și a lăsat jocul să curgă.

„O victorie care ne-a adus pe primul loc. Din păcate, am câştigat doar cu 1-0. Puţin faţă de ce am jucat şi de ceea ce arătat.

E important însă să câştigi. Trebuie să te obişnuieşti şi cu 1-0. Am avut şi un penalty clar, în primele minute. Nu înţeleg ce se întâmplă cu Kovacs. E o recidivă după FCSB cu Dinamo. Eu nu înţeleg ce e cu cei din VAR, ce rost au ei când arbitrează Kovacs?

Au reţinerea să-l cheme, să îi atragă atenţia. La el e o mare problemă. El a văzut că Bălaşa a jucat mingea, dar nu ştiu ce minge a văzut el că a atins. Nu e premeditare, dar prea mare încredere în el. Nu vreau să spun că are caracteristici de aroganţă, dar e o problemă. Ne-a prejudiciat de acel penalty”.

Moment uriaș pentru Istvan Kovacs

Istvan are procent de peste 70% al confruntărilor între rivale de calibru în Champions 2024-2025. Cinci din șapte partide.

Finala ar fi a 3-a partidă a lui PSG condusă de Kovacs. A doua pentru Inter

Kovacs are și avantajul de a cunoaște bine ambele finaliste.

Ar fi al treilea meci al lui PSG pe care îl arbitrează în actuala stagiune și al doilea al lui Inter.

Cel mai dificil a fost Bayern - PSG 1-0, pe 26 noiembrie. Atunci a arătat cele mai multe cartonașe la partidele sale în acest sezon de Champions.

La Liverpool - PSG a scos doar de două ori „galbenul” (1-1), iar la Inter - Arsenal în patru rânduri (2-2).

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și