Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul FCSB, a transformat conferința de prezentare a lui Lukasz Szukala (42 de ani) și Raul Rusescu (38 de ani) într-un schimb tensionat de replici cu jurnaliștii.

Tehnicianul a acuzat presa că interpretează declarațiile sale, creează artificial conflicte în interiorul clubului și încearcă să alimenteze tensiunile vizavi de patron.

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Evenimentul în care cei doi foști fotbaliști au fost prezentați în noile funcții, Szukala ca director sportiv și Rusescu în rolul de coordonator al academiei, a început într-o atmosferă relaxată.

Reghecampf și-a prezentat foștii elevi, alături de care a câștigat două titluri de campion, după care le-a cedat microfonul. Aproximativ zece minute, Szukala și Rusescu au vorbit despre noile responsabilități, strategia clubului și planurile pe care le au la FCSB.

Atmosfera s-a schimbat însă în momentul în care întrebările au ajuns la antrenorul echipei, Laurențiu Reghecampf.

Reghecampf, iritat de întrebările despre viitorul FCSB: „Voi interpretați!”

Întrebat dacă este pregătit să câștige din nou campionate alături de Szukala și Rusescu, de această dată din alte posturi, Reghecampf a reacționat inițial la încercarea unui jurnalist de a-și corecta colegul privind numărul titlurilor câștigate de antrenor la FCSB.

„Am corectat eu, sunt două, nu are rost să avem chestii de genul ăsta”, a intervenit tehnicianul.

Apoi a preluat microfonul pe care până atunci îl mutase între cei doi proaspăt prezentați și a lansat un discurs despre modul în care presa relatează evenimentele de la club din ultimele săptămâni.

„Haideți să luăm pas cu pas. Știu că voi vă doriți să puneți foarte multe întrebări, multe dintre ele nu sunt foarte corecte. Și totdeauna, după răspunsul nostru, voi interpretați. Nu mereu voi, mai sunt și colegii voștri.

Sunt multe lucruri care apar prin media care nu au nicio legătură cu realitatea. Vreau să spunem din capul locului că toți cei care suntem aici încercăm să ne facem meseria cât mai bine.

Știu că îmi puneți în cârcă multe chestii. Eu n-am altceva de făcut decât să-mi conduc echipa cât mai bine. Rezultatele sunt cele mai importante pentru cartea de vizită a unui antrenor”, a spus Reghecampf.

Tehnicianul a explicat apoi de ce a dorit să-i aibă alături pe cei doi foști jucători, insistând asupra relației directe pe care aceștia o vor avea cu Gigi Becali.

„Și eu am nevoie de ajutor. Am nevoie de oameni care să susțină ceea ce fac eu, ce facem la teren. Din acest motiv am hotărât ca Raul și Szukala să vină lângă noi. Ei au contact direct cu patronul echipei.

Eu vreau ca toți cei din staff să aibă o opinie. Avem un patron de care trebuie să ținem cont, trebuie să fie clar. Altfel vom avea doar discuții în contradictoriu”, a completat antrenorul.

A doua izbucnire: întrebarea despre Gigi Becali și Ionuț Luțu l-a deranjat

Un nou moment tensionat a apărut după o întrebare adresată de un jurnalist Prima Sport despre circuitul transferurilor la FCSB. Mai exact cui vor trebui impresarii să propună jucători și cum se va lua decizia finală, în condițiile în care Gigi Becali l-a indicat pe Ionuț Luțu drept unul dintre oamenii săi de încredere.

Reghecampf a interpretat întrebarea ca pe o nouă încercare de a crea controverse în jurul modului în care este condus clubul.

„Ce ți se pare ție anormal că un patron de echipă are ultimul cuvânt? Îți spun eu de ce ți-a zis asta. El va fi omul care plătește, el va avea ultimul cuvânt și e normal să fie așa.

Noi avem datoria de a analiza anumiți jucători propuși de manageri, de către toți managerii. Nu avem preferințe, toți pot trimite. Că mi-i dau mie, lui Raul, lui Lukasz, direct patronului sau direct lui Luțu, cui vreți voi, că știu ce vreți să spuneți mai departe.

Fiecare om are dreptul să aibă un om de încredere al lui. Nu înțeleg de ce faceți discuții. E un ciclu normal pe care trebuie să-l acceptați. Cât timp pentru un jucător se plătește suma de transfer, e normal ca patronul să aibă ultimul cuvânt”, a replicat Reghecampf.

Mihai Stoica, subiect sensibil. Reghecampf acuză presa că inventează conflicte

Nici subiectul Mihai Stoica nu a lipsit de la conferință. Întrebat despre declarațiile făcute cu o seară înainte de fostul oficial al FCSB, care transmisese că nu și-ar mai dori să fie adus în discuțiile despre club.

„Nu mă uit la nimic, la absolut nimic. Vă spun sincer, îmi mai apar niște știri pe telefon. Nu știu despre ce vorbești (n.r - despre transferul lui Ammar Ramadan). E adevărat, eu nu am vorbit cu MM și v-am spus lucrul ăsta, nu am vorbit cu MM.

Dacă dorința lui este să nu mai discutăm despre el, nu o să mai discutăm. Eu nu am discutat, doar am zis o părere, nu am vorbit despre MM. Eu v-am spus ce am simțit ca om, ca prieten. Îl simt tot aici, atât.

În rest, voi luați o declarație a mea și o puneți în context. Că mă cert cu Gigi, că nu știu ce, că vorbesc contra lui MM, că vorbesc despre MM. Ce s-a scris după nu mai e problema mea”, a declarat tehnicianul.

Reghecampf a intervenit peste Rusescu: „Știu că foarte mulți de aici aveți multe note de plată!”

Cel mai aprins moment al conferinței a venit însă când Raul Rusescu a fost întrebat dacă ar mai fi acceptat să revină la FCSB în cazul în care Mihai Stoica nu ar fi plecat din club.

Rusescu nici nu a mai apucat să răspundă. Reghecampf l-a întrerupt, a preluat microfonul și a lansat o nouă acuză la adresa jurnaliștilor prezenți.

„Vedeți, chestia asta este exact ce nu vreau să se întâmple la conferințele de presă. Eu știu că foarte mulți de aici aveți foarte multe note de plată, dar nu e cazul.

E doar prezentarea unor oameni care au însemnat ceva pentru echipa asta și dumneavoastră veniți cu asemenea întrebări. Important pentru ei este să le urăm succes alături de echipa asta”.

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