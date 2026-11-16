România își cunoaște două dintre posibilele adversare din barajul pentru menținerea în Liga B a Ligii Națiunilor..

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Cu 3 puncte acumulate după 5 partide, „tricolorii” încă mai speră să evite ultimul loc în grupă. Pentru a se întâmpla acest lucru sunt necesare două condiții:

România să câștige marți în fața Bosniei;

Suedia să nu piardă în Polonia.

Belarus și Cipru, primele adversare posibile pentru România la baraj în Liga Națiunilor

În cazul în care naționala pregătită de Gică Hagi va încheia totuși grupa pe ultimul loc, va fi nevoită să dispute barajul pentru menținerea în Liga B împotriva unei selecționate care a încheiat pe locul 2 în Grupa C.

Pentru moment, Belarus și Cipru și-au asigurat locurile de baraj. Celelalte două reprezentative vor fi stabilite în urma meciurilor din această seară.

Moldova sau Insulele Feroe, respectiv Islanda sau Estonia vor completa lista posibililor adversari ai „tricolorilor” la baraj.

În grupa C3, Feroe și Moldova se vor întâlni în meci direct, țara vecină având nevoie doar de un egal în deplasare pentru a rămâne pe locul 2.

În C4, Islanda va întâlni Luxemburg, în timp ce Estonia va da peste Bulgaria. Balticii pot evita barajul doar dacă se impun, iar insularii sunt învinși.

Confruntările din faza eliminatorie și meciurile de baraj din Liga Națiunilor vor fi stabilite în urma tragerii la sorți care va avea loc vineri, de la ora 13:00, la Nyon, în Elveția.

De ce e important să evităm ultimul loc în grupă

Pe lângă evitarea barajului, locul 3 aduce și un beneficiu major în drumul spre Euro 2028. Evitarea acestuia înseamnă că aproape sigur vom fi într-o grupă de 5 în preliminarii.

De ce e important? Pentru că am evita cele 4 semifinaliste Nations League, care au rezervate locuri în grupele cu 4 formații.

Mai mult, „tricolorii” ar avea un program mult mai aerisit. România a fost sufocată în fereastra din septembrie-octombrie, când a avut de disputat 4 meciuri în decurs de 2 săptămâni.

Spre deosebire de grupele de 4, care își desfășoară toate meciurile în toamnă, exact după formatul acestei ediții de Nations League, cele de 5 încep încă din martie.

România ar avea de disputat 8 meciuri oficiale în 10 etape, un program mult mai aerisit decât cel cu 6 meciuri în ultimele 6 runde.

Dacă preliminariile CM 2026, unde România a fost în grupă de 5 echipe, s-ar fi desfășurat după programul introdus de FIFA în acest an, „tricolorii” ar fi disputat doar 2 meciuri oficiale în fereastra XXL din septembrie-octombrie rezervată pentru 4 partide.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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