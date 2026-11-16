CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA. Avdija Vrsajevic, 40 de ani, fundaș dreapta în naționala lui Dzeko, Pjanic, Misimovic și Ibisevic, prima echipă a Bosniei care a participat la Mondial în 2014, a vorbit pentru GOLAZO.ro.

Actual agent, având propria firmă de impresariat, acesta retrăiește bucuria descoperirii lui Hagi ca jucător, dar atrage atenția: „Acum folosește prea mult metodele vechi”.

Bosnia - România se joacă în ultima etapă a Ligii Națiunilor marți seară, de la ora 21:45. Va fi transmis în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Avdija Vrsajevic avea 28 de ani când a jucat și a înscris la Campionatul Mondial, făcând parte din prima națională a istoriei Bosniei care a participat la un turneu final. El era la Hajduk Split în perioada CM 2014.

Aceea a fost cea mai bună generație a „dragonilor”, cu nume mari, ca Dzeko, Pjanic, Misimovic și Ibisevic.

Astăzi, înaintea meciului Bosnia - România, în Liga Națiunilor B, Vrsajevic vorbește pentru GOLAZO.ro mai ales despre Gică Hagi, ca jucător și antrenor, spune ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut și ce așteaptă încă, analizează naționala noastră, admite că „am avut noroc în 2025 la București”, sugerează ce ar trebui să luăm de la bosniaci și subliniază ceva legat de campionatul nostru intern: „Atenție la străini! Nu poți doar să iei bani și să nu dai nimic la schimb”.

Vrsajevic: „Bilino Polje are suflet. A fost și va fi greu pentru România aici”

Avdija, te-ai născut la Tesanj, in cantonul Zenica, ai jucat de două ori la echipa din Zenica. Cum ți se pare stadionul Bilino Polje, unde va fi din nou Bosnia - România, la fel ca anul trecut?

Oamenii care vin prima oară în Bosnia și nu cunosc acest stadion au alt sentiment, strâmbă din nas când îl văd. E vechi, vom construi o arenă nouă la Zenica, dar Bilino Polje are suflet și e dificil pentru oricine să joace aici. Un stadion mic, 12-13.000 de spectatori, însă când intri…

Cum te simți pe teren?

Am evoluat trei ani la Celik Zenica pe Bilino Polje, știu cum e. Când ești fotbalist, vrei să te simți bine în timpul meciului, ai nevoie de motivație și aici, cu un asemenea public, dai 200 la sută, așa eram și eu când jucam. Repet, Bilino Polje are ceva special. Iubesc această atmosferă și e greu pentru orice echipă la Zenica, indiferent de nume. Italia a venit în baraj și am eliminat-o! Și pentru România a fost la fel, va fi la fel.

„Am avut noroc anul trecut la București. Unele decizii de arbitraj…”

Încă un meci Bosnia - România. Ne-ați învins în 2025 de două ori, 0-1 și 1-3, ne-ați bătut și în 2026, 2-4 la Bucuresti. Cum va fi acum la Zenica?

Prima oară când v-am învins anul trecut, 1-0 la voi, a fost foarte greu, am văzut unele decizii de arbitraj… (n.r. sugerează că Danny Makkelie a favorizat Bosnia). Una peste alta, am avut noroc. România a fost tare, compactă. Și în retur, ați jucat la fel, compact. Mi-a plăcut mult Mihăilă, aripa stângă de la Rizespor…

Acum nu joacă, e accidentat.

Dar atunci a fost extraordinar, ne-a provocat o mulțime de probleme. Mi-a plăcut și fundașul vostru dreapta, cel din Spania.

Rațiu.

Foarte bun.

Vrsajevic: „Nu i-a ieșit nimic lui Hagi în septembrie”

Dar tot ne-ați învins cu 3-1.

Voi ați deschis scorul, ați avut 1-0 la pauză, la 1-1 ați rămas în zece după eliminare, a venit golul nostru de 2-1, superșut Bajraktarevic, v-am învins, totuși, a fost dificil, spre deosebire de ultimul meci direct, în septembrie, la București…

Cum ți s-a părut în septembrie?

A fost foarte ușor pentru noi. Nu doar scorul, 4-2. Jocul. Cred că selecționerul vostru, Hagi, a vrut să testeze multe lucruri… A adus alți jucători, a încercat ceva, dar nu i-a ieșit nimic, România n-a mai fost puternică precum în trecut, știu că puteți juca mult mai bine decât ați făcut-o în septembrie. Marți, la Zenica, va fi mult mai dificil decât a fost la București.

„România? Hagi! Incredibil ce făcea pe teren. După Hagi, Steaua”

Ce înseamnă Romania pentru tine în fotbal? Ce știi când auzi România?

Primul care-ți trece prin minte este Hagi. L-am văzut jucând pentru Galatasaray, era pur și simplu minunat, incredibil tot ce făcea pe teren. Îl iubeam ca jucător. La fel, tatăl meu mi-a vorbit mult de Hagi, un nume uriaș în fotbal. După Hagi, Steaua București. Am jucat împotriva ei, cu Osmanlispor, în grupele Europa League în 2016, pe stadionul mare din București (n.r. 2-1 pentru FCSB). Dacă-mi zici să-ți răspund imediat, așa spun: Hagi și Steaua. Primele nume care-mi trec prin minte.

Și România ca țară?

Îmi place România, Bucureștiul este foarte frumos, vreau să-l vizitez din nou. Vă urmăresc și campionatul, e interesant, sper ca în viitor să vă ajut și eu aducând câțiva jucători din Balcani în România sau transferând români în alte țări. Îmi place caracterul românilor.

Adnan Guso și Enes Sipovic au jucat în România. Nu te-a atras și pe tine ideea de a veni în Liga 1?

Au fost câteva discuții, dar nu s-a concretizat nimic. Ca agent, am adus un jucător tânăr la Argeș în urmă cu doi ani, însă nu a ieșit cum am plănuit și s-a întors. Acum am prieteni care evoluează acolo, Dino Mikanovic, Jovo Lukic (n.r. ambii la U Cluj) și mulți alții. Urmăresc campionatul din România.

„Trebuie să fim atenți la străini. Nu poți să iei bani și să nu dai nimic în schimb”

Cum ți se pare?

În creștere, inclusiv financiar. Nici în Bosnia nu mai e ca înainte. Dacă vii aici, câștigi 10-15.000 de euro pe lună la unele cluburi, ceea ce era imposibil odată. Salariul maxim era de 1.000 de euro. Acum poți veni să joci în Bosnia. La fel, în România, știu că se oferă contracte bune. Liga crește, calitatea crește, dar și noi, și voi trebuie să fim atenți.

La ce?

E important pe cine aducem. Sunt agent, încerc să vând jucători, însă nu pentru orice preț, trebuie să ne gândim la țările noastre. Iar cei care vin trebuie să propună mai mult. Nu poți să iei bani, să iei, să iei, să iei și să nu dai nimic în schimb.

Crezi că sunt prea mulți jucători străini?

Îi respect pe străinii care vin și contribuie, trebuie plătiți. Cred totuși că și în Bosnia, și în România sunt prea mulți străini care au ca scop doar să ia bani.

Unii străini nu ajută cu nimic echipele, liga, de aceea trebuie să fim atenți. Să aducem jucătorii care merită, care luptă, care vor să învingă, care vor să mai facă un pas înainte și cluburile să câștige la rândul lor din transferuri Avdija Vrsajevic, fost internațional bosniac

Vrsajevic: „Hagi folosește prea mult metodele vechi”

Dar naționala României? Îți amintești Mondialul din 1994?

Eram mic atunci. Am văzut unele meciuri de la acel turneu, dar a trecut mult timp. Îmi aduc aminte de Brazilia lui Bebeto și Romario, de Olanda lui Dennis Bergkamp și de România lui Hagi. Dar mai târziu l-am descoperit cu adevărat pe Hagi, la Galatasaray, acolo mi-a plăcut cel mai mult.

Hagi s-a întors ca selectioner în acest an. A pierdut primele patru meciuri oficiale în septembrie și octombrie…

Îl știu foarte bine ca jucător. Ca selecționer, îl pot analiza după aceste partide din Liga Națiunilor. Dar există un lucru despre care vorbesc mereu.

Care?

Fotbalul se schimbă foarte mult astăzi, drastic, iar unii antrenori păstrează vechile metode. Dacă vii acum la o echipă într-o perioadă când jocul se transformă radical, fizic, mental, totul e diferit față de ce era în urmă cu zece ani, trebuie să-ți împrospătezi metodele, să aduci lucruri noi.

Cum îl vezi pe Hagi?

Cred că încearcă prea mult. Aveți jucători buni, trebuie doar să vezi cine e în vârf de formă. Hagi folosește prea mult metodele vechi. Dacă acesta e stilul lui de antrenor, el va fi până la urmă responsabil pentru rezultate. Va rămâne sau va pleca. Noi putem spune e bun sau nu e bun, dar la sfârșit federația română va decide dacă îl păstrează ori nu. Eu îi urez succes.

Sfatul meu: antrenorii mai în vârstă trebuie să combine stilul lor cu noile metode, să nu rămână prinși în vechile metode Avdija Vrsajevic, fost internațional bosniac

Vrsajevic: „Acum, când intră pe teren, Bosnia nu mai respectă pe nimeni”

Cât contează să ai și un staff bun?

Este esențial. Știu tehnicieni în vârstă, dar care au tineri în staff și ei mixează toate informațiile. Se văd efectele.

Hagi spune că vrea să schimbe mentalitatea.

E important să schimbi mentalitatea. Asta am făcut și noi în Bosnia. Și am luat jucători înfometați. Avem o echipă care nu mai respectă niciun adversar. Înainte, îi respectam prea mult. Acum, când intră pe teren, Bosnia nu mai respectă pe nimeni.

Ai un exemplu?

Finala barajului pentru Mondial, acasă, cu Italia. Bajraktarevic l-a înfruntat pe Dimarco, un jucător cunoscut în toată Europa, la Inter. Cu noi, Dimarco a arătat ca un copil, iar Bajraktarevic parcă avea 500 de meciuri în picioare. Nu i-am respectat deloc, doar am jucat. Mai e ceva.

?

Băieții noștri nu se tem să facă greșeli. Înainte, aveam jucători care la prima eroare începeau să se simtă inconfortabil și din cauza asta urmau alte erori. Și acum se greșește, dar jucătorii nu-și pierd încrederea. România trebuie să schimbe și ea mentalitatea, nu numai la națională, ci și la echipele de club. Aici apar de obicei problemele, pentru că jucătorii nu sunt obișnuiți la cluburi cu această mentalitate.

Noi avem noroc că mulți băieți s-au născut și au crescut în afara Bosniei. Ar fi fost imposibil cu jucători din campionatul intern Avdija Vrsajevic, fost internațional bosniac

„Îi va fi greu să muncească dacă cineva îl lucrează pe la spate”

Hagi e doar de șapte luni la națională. Are timp suficient ca selecționer să schimbe situația?

Știi, noi l-am avut selecționer la Mondialul din 2014 pe Safet Susic, nume uriaș. Voi îl aveți acum pe Hagi, nume uriaș. Dincolo de timp, dacă toți vor fi în spatele lui și îl vor sprijini sută la sută în acest proces, va avea succes. Dacă fiecare îi va respecta deciziile, încercând să-l ajute în aceste decizii, cred că va crea o echipă. Dar dacă va exista o parte contra lui, îl va critica pentru asta, pentru aia, pentru ailaltă, va fi imposibil. Îi va fi greu să muncească mai ales dacă cineva îl lucrează pe la spate. Va reuși numai susținut de toată lumea.

Totuși, Hagi are nevoie de timp, așa cum a avut și Barbarez în Bosnia.

Sigur că e nevoie de timp, transformările nu se fac peste noapte. Trebuie să i se ofere timp, spațiu și sprijin. Dacă ia o decizie, credeți în decizia lui. Așa cum noi credem în deciziile lui Barbarez și suntem acum pe drumul cel bun.

Un pronostic pentru marți?

Cred că vom bate România acasă. România încă se întreabă unde se află, caută încă. Noi știm unde suntem, naționala voastră mai are nevoie de puțin timp. Simt că jucătorii noștri vor găsi spații de care să profite.

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