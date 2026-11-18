Naționala României a pierdut cu Bosnia, scor 1-2, la Zenica, și a încheiat pe ultimul loc grupa din Liga Națiunilor B, cu 3 puncte.

În martie 2027, tricolorii vor disputa barajul pentru menținerea în eșalonul secund, însă vor avea două absențe la prima manșă.

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Echipa națională a României va trebui să treacă printr-un baraj în dublă manșă pentru a-și păstra locul în Liga B din Nations League.

Coubiș și Cîrjan, suspendați pentru turul barajului din martie

În urma înfrângerii cu Bosnia, scor 1-2, la Zenica, „tricolorii” au terminat grupa pe ultima poziție și vor întâlni în martie una dintre formațiile clasate pe locul secund în grupele Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru sau Estonia.

Selecționata pregătită de Gheorghe Hagi va avea însă două indisponibilități certe pentru partida tur. Fundașul Andrei Coubiș și mijlocașul Cătălin Cîrjan sunt suspendați pentru cumul de cartonașe galbene.

Folosit titular la Zenica, Andrei Coubiș a primit cartonașul galben în minutul 70. Cătălin Cîrjan a intrat pe teren în minutul 75, dar a fost avertizat după doar câteva zeci de secunde.

România joacă turul în deplasare

Adversara României va fi stabilită în urma tragerii la sorți programate vineri, 20 noiembrie 2026, la sediul UEFA.

Barajul pentru menținerea/promovarea în Liga B se va disputa în dublă manșă, în perioada 25-30 martie 2027.

Partida tur este programată între 25 și 27 martie, în timp ce returul se va juca în intervalul 28-30 martie.

România va disputa primul meci în deplasare, iar returul pe teren propriu. Câștigătoarea dublei manșe va evolua în Liga B a următoarei ediții Nations League.

România va evolua într-o grupă de 4 echipe în preliminariile EURO 2028

Înfrângerea din Bosnia are consecințe și asupra preliminariilor Campionatului European din 2028. România va fi repartizată în urna a treia valorică la tragerea la sorți și va face parte dintr-o grupă de patru echipe.

Tricolorii vor avea ca adversară principală una dintre cele patru semifinaliste ale actualei ediții Nations League, cărora le sunt rezervate locuri în grupele de calificare cu patru reprezentative.

Tricolorii vor începe în septembrie campania pentru EURO 2028

Astfel, România va disputa doar șase meciuri în preliminariile EURO 2028, toate programate în ultimele trei ferestre internaționale din 2027.

Campania de calificare va începe în septembrie și se va încheia în noiembrie, după următorul calendar:

Etapa Perioada 1 23-25 septembrie 2027 2 26-28 septembrie 2027 3 30 septembrie - 2 octombrie 2027 4 3-5 octombrie 2027 5 11-13 noiembrie 2027 6 14-16 noiembrie 2027

Rezultatele României în Nations League

25 septembrie: Suedia - România 2-1

28 septembrie: România - Bosnia 2-4

2 octombrie: Polonia - România 6-0

5 octombrie: România - Suedia 0-1

14 noiembrie: România - Polonia 2-1

17 noiembrie: Bosnia - România 2-1

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 6 13 2 Bosnia și Herțegovina 6 11 3 Polonia 6 5 4 România 6 3

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