Comitetul Executiv UEFA decide în reuniunea de la Salonic cum se vor disputa în viitorul apropiat Nations League și calificările pentru Campionatele Europene și Mondiale.

Care va fi noul format inspirat de Champions League și de când se va aplica această modificare.

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UEFA plănuia de ceva timp și schimbarea formatului marilor competiții ale echipelor naționale.

Forul continental modifică totul inspirându-se din modelul Champions League, aplicat în ultimele două sezoane, 2024-2025 și 2025-2026. Cu sistem elvețian în fază principală, când fiecare formație are 8 adversare diferite, pe care le înfruntă acasă sau în deplasare.

Liga Națiunilor va avea 3 divizii în loc de 4. Fiecare echipă, 5 jocuri cu adversari diferiți

Comitetul Executiv UEFA decide această transformare în reuniunea de marți de la Salonic, potrivit Marca.com. Și o va activa după Campionatul European din 2028.

Prima întrecere afectată va fi Liga Națiunilor (UNL) 2028-2029.

UNL nu va mai avea patru divizii, ci trei de câte 18 selecționate (Liga C, 19).

Fiecare Ligă, A-B-C, va fi formată din trei serii de câte șase echipe (Liga C va avea o grupă de șapte). Fiecare națională va disputa cinci meciuri cu rivale diferite acasă sau în deplasare.

Fiecare națională va disputa cinci meciuri cu rivale diferite acasă sau în deplasare. „Sferturile”, Final 4 și play-off-urile de promovare/retrogradare vor fi la fel ca până acum.

Cum vor fi calificările pentru CE și CM

Preliminariile continentale pentru CM 2030 și CE 2032 vor fi împărțite astfel:

Liga 1, cu 36 de echipe (se unesc Ligile A și B din Nations League) și Liga 2 (de 19 formații).

Liga 1 va fi formată din 3 serii de câte 12 naționale. Fiecare echipă va juca 6 partide acasă și în deplasare împotriva a 6 adversare diferite.

Liga 2 va fi organizată după modelul Ligii C de Nations League, cu două serii de câte șase și una de șapte.

Selecționatele care încheie preliminariile pe locul 1 în fiecare grupă a Ligii 1 se califică direct. Pozițiile rămase vor fi alocate într-un play-off în care vor fi incluse și echipele din Liga 2.

Gazdele turneului final vor juca și ele în preliminarii pentru a avea un loc bun în viitoarea Ligă a Națiunilor.

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