Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League
Cum va juca naționala României în viitoarele întreceri UEFA. Foto: Sport Pictures
Liga Națiunilor

Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 11:48
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 13:28
  • Comitetul Executiv UEFA decide în reuniunea de la Salonic cum se vor disputa în viitorul apropiat Nations League și calificările pentru Campionatele Europene și Mondiale.
  • Care va fi noul format inspirat de Champions League și de când se va aplica această modificare.
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UEFA plănuia de ceva timp și schimbarea formatului marilor competiții ale echipelor naționale.

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Forul continental modifică totul inspirându-se din modelul Champions League, aplicat în ultimele două sezoane, 2024-2025 și 2025-2026. Cu sistem elvețian în fază principală, când fiecare formație are 8 adversare diferite, pe care le înfruntă acasă sau în deplasare.

Liga Națiunilor va avea 3 divizii în loc de 4. Fiecare echipă, 5 jocuri cu adversari diferiți

Comitetul Executiv UEFA decide această transformare în reuniunea de marți de la Salonic, potrivit Marca.com. Și o va activa după Campionatul European din 2028.

Prima întrecere afectată va fi Liga Națiunilor (UNL) 2028-2029.

UNL nu va mai avea patru divizii, ci trei de câte 18 selecționate (Liga C, 19).

  • Fiecare Ligă, A-B-C, va fi formată din trei serii de câte șase echipe (Liga C va avea o grupă de șapte). Fiecare națională va disputa cinci meciuri cu rivale diferite acasă sau în deplasare.
  • „Sferturile”, Final 4 și play-off-urile de promovare/retrogradare vor fi la fel ca până acum.

Cum vor fi calificările pentru CE și CM

Preliminariile continentale pentru CM 2030 și CE 2032 vor fi împărțite astfel:

  • Liga 1, cu 36 de echipe (se unesc Ligile A și B din Nations League) și Liga 2 (de 19 formații).
  • Liga 1 va fi formată din 3 serii de câte 12 naționale. Fiecare echipă va juca 6 partide acasă și în deplasare împotriva a 6 adversare diferite.
  • Liga 2 va fi organizată după modelul Ligii C de Nations League, cu două serii de câte șase și una de șapte.

Selecționatele care încheie preliminariile pe locul 1 în fiecare grupă a Ligii 1 se califică direct. Pozițiile rămase vor fi alocate într-un play-off în care vor fi incluse și echipele din Liga 2.

  • Gazdele turneului final vor juca și ele în preliminarii pentru a avea un loc bun în viitoarea Ligă a Națiunilor.

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