Bosnia - România. Suporterii gazdelor au recurs la scandări rasiste la adresa „tricolorilor”.

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Un episod regretabil s-a petrecut în minutul 70 al duelului de la Zenica.

Rasism la Bosnia - România: „Țiganii, țiganii”

După ce au huiduit imnul României înaintea partidei, suporterii Bosniei au recurs la scandări rasiste îndreptate împotriva „tricolorilor”.

„Țiganii, țiganii” s-a auzit din tribunele stadionului, moment în care fanii selecționatei lui Gică Hagi au reacționat prin aplauze ironice.

Arbitrul Jose Maria Sanchez Martinez a activat protocolul anti-rasism și a avut mai întâi o discuție cu selecționerii celor două echipe, apoi cu căpitanii.

De asemenea, crainicul stadionului le-a cerut suporterilor să înceteze scandările, existând riscul întreruperii partidei.

Momentul a adus aminte de ceea ce s-a întâmplat anul trecut pe același stadion.

Atunci, cu 45 de minute înainte de lovitura de start, „tricolorii” au început încălzirea pentru duelul de pe stadionul Bilino Polje.

În momentul în care portarii României au intrat pe gazon, mulți dintre fanii Bosniei au început să scandeze aceleași cuvinte rasiste.

Aceleași scandări au putut fi auzite și cu câteva secunde înainte de lovitura de start a partidei.

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