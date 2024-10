CIPRU - ROMÂNIA. Am pășit pe terenul unde va evolua naționala lui Mircea Lucescu sâmbătă seară, în Liga Națiunilor. Gazonul e tuns extrem de scurt. Arată ca un covor verde cu defecte. Ciupituri, mici găuri provocate de crampoane.

Am întâlnit la AEK Arena fani veniți din țară care caută încă bilete la Cipru - România. „Ne-a promis cineva bilete și ne-a lăsat baltă!”, se plâng patru suporteri din Bacău. „E vinovat cineva pe nume Răzvan Burleanu”, au glumit ei amar.

Cipru - România se joacă sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima TV.

Suntem în Larnaca, la doi pași de AEK Arena, unde vor juca „tricolorii” sâmbătă seară, prima confruntare cu Ciprul în această ediție a Ligii Națiunilor.

Se împlinesc opt ani de la inaugurarea AEK Arena

Avem mici probleme să ne adaptăm la stilul de condus, în stil britanic, cu mașina pe banda din stânga și volanul pe dreapta. Depășim totuși rapid acest mic inconvenient.

Un stadion nou în fața unuia vechi. Pe AEK Arena evoluează echipa locală AEK Larnaca, a fost construită de club și inaugurată pe 17 octombrie 2016.

Încă puțin și se împlinesc opt ani. Se numește și „Georgios Karapatakis”, după tatăl actualului președinte al grupării.

Vizavi, GSZ Stadium, unde a jucat AEK până în 2016. E mai mare, 13.000 de locuri, cu 5.000 mai mult decât Arena, dar mult mai uzat. De peste patru decenii.

Patru români: „Am venit de la Bacău. Ne-a promis cineva bilete și ne-a lăsat baltă”

AEK Arena e mică, din beton, colorată în galben-verde, culorile clubului.

Se vede steagul României aproape de intrarea oficială, alături de cele ale Ciprului și UEFA.

Chiar cum am ajuns, o mașină cu număr de Cipru, un VW Golf închiriat, s-a oprit lângă noi. Tânărul de la volan a coborât geamul.

„Sunteți din România?”, ne-a întrebat direct.

Când a aflat că suntem de la GOLAZO.ro, ne-a spus ce îl supăra:

Am venit de la Bacău, suntem patru. Ne-a promis cineva bilete și ne-a lăsat baltă. Fan român în Larnaca

Sunt aici, în Larnaca, și români fără bilete, peste cei 5.000 care au cumpărat deja tichete pentru meci.

„E vinovat cineva pe nume Răzvan Burleanu”

Bărbatul de pe bancheta din spate glumea: „E vinovat cineva pe nume Răzvan Burleanu”. Toți s-au amuzat.

„Am venit aici sperând să mai găsim bilete, dar ni s-a spus că meciul e sold out. Așa că mai căutăm”.

Am pășit pe gazon: covor verde cu defecte. Găuri provocate de crampoane

Noi am pătruns fără nicio problemă în arenă. Nimeni nu ne-a împiedicat. Am urcat și în tribune, dar am putut păși și pe iarbă, la centimetri de grădinarul care tundea gazon, îl aranja, ultimele detalii pentru a-l pregăti înaintea antrenamentelor oficiale.

Gazonul e tuns foarte, foarte scurt, bun pentru jocul de pase în viteză. Dar nu e perfect.

E ciupit în multe locuri, se văd urmele lăsate de crampoane, puncte arse, mici găuri.

Arată ca un covor verde cu defecte.

Ofițerul de presă al lui AEK Larnaca: „Am vorbit cu Mircea Lucescu despre Răzvan”

În interiorul arenei, la intrarea oficială, l-am întâlnit pe Kiriakos Dimitriou, ofițerul de presă al lui AEK Larnaca.

Ne-a zis: „Mircea Lucescu a venit aici cu Dinamo Kiev, cred că în urmă cu doi ani. Sigur își amintește. Am vorbit cu el și despre Răzvan, fiul său.

Sunt fan PAOK, am fost cu Elias Charalambous la Salonic. Elias vine și el la meci aici sâmbătă”.