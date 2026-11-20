România va întâlni Estonia, la final de martie 2027, în barajul de menținere-promovare în Liga B din Nations League.

Întâlnirea va fi o reeditare a duelului dintre cei doi selecționeri, care s-au mai confruntat în 2023, în dubla Farul - Flora Tallinn, câștigată de echipa lui Hagi cu 5-0 la general.

Jurgen Henn (39 de ani) a comentat tragerea la sorți.

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România și-a aflat adversara de la barajul din Liga Națiunilor.

După ce a încheiat grupa din Liga B pe ultimul loc, cu numai trei puncte în șase partide, reprezentativa pregătită de Gică Hagi (61 de ani) va întâlni Estonia (locul 117 FIFA), într-o dublă manșă.

Jurgen Henn, despre barajul România – Estonia: „Pentru ei, retrogradarea din Liga B ar fi un mare dezastru”

La scurt timp după tragerea la sorți, Jurgen Henn a oferit o primă reacție pentru jurnaliștii estonieni.

Selecționerul nu consideră că România este neapărat un adversar mai dificil decât celelalte variante pe care le putea întâlni.

România (locul 58 în clasamentul FIFA), Macedonia de Nord (73), Georgia (74) și Israel (76).

„Nu are rost să vorbim despre o tragere la sorți bună sau rea, pentru că, la acest nivel al clasamentului FIFA, diferențele de valoare sunt deja destul de mici, iar echilibrul este mare.

Toate cele patru posibile adversare, venite din Liga B, erau echipe puternice pentru noi. Oricare dintre ele ar fi reprezentat un adversar dificil.

Știm că ne așteaptă o provocare dificilă în față, dar ne-am câștigat acest drept prin evoluțiile noastre”, a declarat Jurgen Henn, citat de Soccernet.ee și ERR.ee.

Ne-am câștigat această oportunitate și nu o privim ca pe un premiu, ci ca pe o continuare a drumului nostru. Avem și aici un obiectiv clar. Pentru ei, retrogradarea din Liga B ar fi cu siguranță un mare dezastru Jurgen Henn, selecționer Estonia

Jurgen Henn: „România are jucători capabili să decidă meciurile prin valoarea individuală”

Henn a vorbit și despre calitatea individuală a fotbaliștilor români, despre care spune că pot decide un meci chiar și în condițiile în care România nu traversează cea mai bună perioadă.

„Din punct de vedere istoric, din acea regiune provin jucători cu o clasă individuală foarte ridicată, capabili să decidă meciuri.

Este clar că nivelul individual, capacitatea de a decide partide și de a face lucruri speciale reprezintă principala provocare căreia trebuie să-i facem față ca echipă”, a explicat Henn.

Jurgen Henn, selecționerul Estoniei. Foto: Imago

Selecționerul Estoniei, față în față din nou cu Gică Hagi!

Jurgen Henn, selecționerul Estoniei, s-a mai confruntat cu Gică Hagi în urmă cu trei ani, când Farul a eliminat-o pe Flora Tallinn, echipa pregătită atunci de tehnicianul estonian, în turul al treilea preliminar al Conference League.

În august 2023, Farul Constanța a trecut categoric de Flora Tallinn, cu 5-0 la general.

Echipa lui Hagi s-a impus cu 3-0 pe teren propriu, prin golurile marcate de Denis Alibec, Constantin Budescu și Queiros, apoi a câștigat și în Estonia, scor 2-0, după reușitele lui Rivaldinho și Budescu.

Când se joacă barajul România - Estonia

România va juca primul meci în deplasare, în Estonia, în timp ce returul va avea loc pe teren propriu, în fața suporterilor români, pe Arena Națională.

Meciul tur Estonia - România se va disputa pe 27 martie, de la ora 19:00, la Tallinn, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.

Meciul retur România - Estonia se va juca pe 30 martie, de la ora 21:45, la București, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.

Selecționerul estonian susține că ordinea meciurilor nu reprezintă un avantaj decisiv pentru vreuna dintre echipe.

„Pentru mine este mai degrabă o chestiune neutră. Încă din perioada în care lucram în fotbalul de club am considerat că nu există o diferență atât de mare între a începe acasă sau în deplasare. Nu am o preferință în această privință”, a afirmat tehnicianul eston.

Faptul că Estonia are un campionat organizat în sistem primăvară-toamnă ar putea reprezenta un dezavantaj pentru jucătorii din competiția internă. La finalul lunii martie, aceștia vor fi abia la începutul sezonului și vor avea puține meciuri oficiale în picioare.

„Totul depinde de pregătirea fiecărui jucător. Cred că din punct de vedere fizic vor fi pregătiți. Contează cum decurge perioada de pregătire și dacă reușesc să rămână sănătoși. Dacă sunt pregătiți fizic, vor putea să ne ajute”, a încheiat selecționerul Estoniei.

România are palmares favorabil împotriva Estoniei

Estonia a încheiat pe locul 2 o grupă din Liga C cu Islanda, Bulgaria și Luxemburg, fără înfrângere în cele șase partide: a obținut trei victorii și trei remize, cu un golaveraj de 5-2, reușind să primească puține goluri, dar având și o eficiență ofensivă modestă.

România a terminat grupa din Liga B pe ultimul loc, după Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia. În cele șase partide, „tricolorii” au obținut o singură victorie, 2-1 cu Polonia, au înscris șase goluri și au primit 16.

România are un palmares favorabil în confruntările directe cu Estonia: 4 victorii și o singură înfrângere în cele cinci întâlniri disputate, cu golaveraj 9-2.

Eșecul „tricolorilor” datează din 1937, la prima confruntare dintre cele două reprezentative. De atunci, România a câștigat toate cele patru meciuri disputate

Data Rezultat 14 iulie 1937 Estonia – România 2-1 21 mai 1939 România – Estonia 3-0 3 martie 1999 România – Estonia 2-0 7 septembrie 2012 Estonia – România 0-2 15 octombrie 2013 România – Estonia 0-2

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