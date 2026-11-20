România înfruntă Estonia în dublă manșă în martie 2027, primul meci la Tallinn, în play-off-ul de menținere în Liga Națiunilor B.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Am fost ultimii în grupa a 4-a de Nations League și jucăm barajul pentru menținerea în Liga B.

O dublă manșă cu Estonia: turul pe 27 martie, de la ora 19:00, în deplasare, returul pe 30 martie 2027, de la ora 21:45, acasă, pe Arena Națională.

Estonia nu a pierdut niciun meci în Liga Națiunilor. Două egaluri cu Islanda. Apărare bună

Ce reprezintă astăzi selecționata Estoniei? Locul din clasamentul FIFA, 117, între Indonezia și Mauritania, poate să păcălească.

Pentru că balticii nu au o echipă atât de rea acum. Chiar deloc.

În această ediție a Ligii Națiunilor C, a avut rezultate destul de bune.

Priviți agresivitatea cu care joacă Mets (dreapta), căpitanul Estoniei. Imagine din ultimul meci al balticilor, 2-1 acasă cu Bulgaria pe 17 noiembrie. Foto:; Imago

Poziția a 2-a într-o grupă cu Islanda, Bulgaria și Luxemburg, fără înfrângere în șase meciuri.

Victorii cu Bulgaria (2-1, a) și Luxemburg (1-0 și acasă, și în deplasare).

Egaluri cu Islanda (1-1 la Reykjavik și 0-0 la Tallinn) și Bulgaria (0-0, d).

Surprinde golaverajul, 5-2. A primit puține goluri, însă nici nu a înscris prea mult.

2 a fost locul ocupat de Estonia în grupa a 4-a de Nations League C, cu 12 puncte, la două în spatele Islandei, care a promovat direct

Henn, punctul forte al Estoniei. A debutat ca antrenor la 30 de ani

Selecționerul Jurgen Henn este secretul albaștrilor. Un antrenor tânăr, în vârstă de 39 de ani, care a impresionat înainte la FC Flora.

Jurgen Henn, selecționerul Estoniei. Foto: Imago

Avea doar 30 de ani când a debutat ca tehnician în fotbalul profesionist, la Flora, în 2018, după o carieră modestă de jucător (a fost mijlocaș).

A rămas acolo până în decembrie 2023, cinci ani și jumătate, devenind antrenorul cu cel mai lung mandat la clubul din Tallinn.

7 trofee a cucerit Jurgen Henn la FC Flora: 4 titluri de campion, o Cupă și două Supercupe ale Estoniei. Cel mai titrat tehnician al clubului

A propulsat Flora spre grupele Conference League, prima formație estonă care a atins această fază în cupele europene. Numai cu jucători locali!

4 titluri consecutive de antrenor al anului are Henn în Estonia (2019, 2020, 2021, 2022). A fost ales de 13 ori tehnicianul lunii

Henn a apărut la naționala Estoniei în decembrie 2023, secundul lui Thomas Haberli. Pe 15 mai 2024, a fost numit el selecționer.

28 de meciuri are Henn ca selecționer al Estoniei: 9 victorii, 8 egaluri, 11 înfrângeri (golaveraj 28-39)

Rapidiștii nu l-au uitat pe Kait. Estonia are casa la Tallinn, o arenă de 14.300 de locuri

Printre jucătorii importanți ai Estoniei, se remarcă mijlocașul Mattias Kait, 28 de ani (72 de selecții, 11 goluri, 5 assisturi), trei sezoane la Rapid (2022-2025). Evoluează acum în Elvețja, la Thun.

Alte nume importante: portarul Karl Hein (24, Werder Bremen), fundașul central Karol Mets, căpitanul (33, Bochum), și mijlocașul Rocco Shein (23, Portsmouth).

Arena pe care joacă naționala Estoniei la Tallinn. Foto: Imago

Estonia joacă partidele de acasă în capitala Tallinn, pe stadionul Lillekula sau „A. Le Coq Arena”, numit astfel după sponsorul federației, principalul producător de bere local.

Un stadion inaugurat în 2001 și care are 14.336 de locuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport