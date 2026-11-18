România va avea un drum mai complicat în preliminariile Euro 2028, după ce a încheiat pe ultimul loc grupa de Nations League.

Tragerea la sorți a grupelor va avea loc duminică, 6 decembrie, de la ora 19:00.

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Eșecul cu Bosnia (0-1) are consecințe dure în drumul României spre Euro 2028.

În primul rând, „tricolorii” vor fi 99% într-o grupă cu doar 4 echipe. Asta înseamnă că este foarte probabil să întâlnim o semifinalistă din Nations League! Adică să dăm peste Spania, Anglia sau Franța.

Sau - versiunea optimistă - Yamal, Kane și Mbappe au șanse mari să vină la București!

Drumul României spre Euro 2028

Ce urmează, pe scurt, pentru România:

20 noiembrie, ora 13:00 : tragerea la sorți a barajului de menținere în Liga B din Nations League;

: tragerea la sorți a barajului de menținere în Liga B din Nations League; 6 decembrie, ora 19:00: tragerea la sorți a grupelor preliminare Euro 2028;

tragerea la sorți a grupelor preliminare Euro 2028; 19-27 martie 2027: baraj în dublă manșă pentru menținerea în Liga B din Nations League;

baraj în dublă manșă pentru menținerea în Liga B din Nations League; 11-15 iunie 2027: două partide amicale

două partide amicale 23 septembrie - 5 octombrie: primele 4 etape din preliminarii;

primele 4 etape din preliminarii; 11-16 noiembrie: ultimele 2 etape din preliminarii.

Trecem repede prin barajul pentru Nations League. Putem da peste Estonia, Belarus, Feroe sau Cipru. Vom juca returul pe teren propriu și trebuie să câștigăm cu orice preț ca să evităm retrogradarea. Nu e indicat să ieșim din primele 36 de echipe ale Europei.

Vineri aflăm și care vor fi sferturile Nations League. Cele 8 echipe vor intra în urna 1 sub forma: „învingătoare sfert 1”, „învinsă sfert 1” etc.

Cum arată urnele pentru preliminariile Euro 2028

Acum urmează partea care ne interesează cel mai mult în acest final de an, configurația grupei preliminare. Echipele au fost deja împărțite după parcursul din Liga Națiunilor.

Vor fi 12 grupe preliminare, 6 cu câte 5 echipe și alte 6 cu câte 4. Se califică la turneul final câștigătoarele grupelor și cele mai bune 8 echipe de pe locul 2.

Urna 1: Anglia*, Portugalia*, Franța*, Germania*, Spania*, Belgia*, Olanda*, Norvegia*, Grecia, Italia, Danemarca**, Croația**;

Urna 2: Țara Galilor**, Serbia**, Turcia, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Irlanda de Nord, Slovenia**, Bosnia**, Ungaria**, Irlanda**;

Urna 3: Ucraina, Scoția, Kosovo, Polonia, Israel**, ROMÂNIA**, Georgia**, Macedonia de Nord**, Muntenegru, Albania, Islanda, Slovacia;

Urna 4: Estonia**, Belarus**, Feroe**, Cipru**, Finlanda, Moldova, Armenia, Bulgaria, Kazahstan, Luxemburg, Letonia, San Marino;

Urna 5: Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein.

*sfertfinaliste Nations League

**calificate la barajele Nations League

Lista adversarilor din preliminarii s-a restrâns

Înfrângerea cu Bosnia reduce însă opțiunile României, din cauza regulilor UEFA pentru tragerea la sorți:

semifinalistele Nations League trebuie să fie neapărat în grupe de 4 echipe;

grupele de 5 formații pot include cel mult o formație care va evolua în martie în Nations League;

Anglia, Irlanda, Țara Galilor și Scoția, cele 4 gazde, dar și Irlanda de Nord nu pot fi în aceeași grupă.

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat șansele „tricolorilor” de a întâlni fiecare adversar, ținând cont de aceste aspecte, dar și de regulile UEFA legate de țările cu ierni severe, cele aflate în conflict și distanțele extreme.

Iar lista posibililor adversari se restrânge semnificativ.

Avem doar 1% șanse să fim în grupă de 5 echipe, deci putem elimina urna 5 din discuție. Vom tăia și echipele cu care avem doar câte 3% șanse să picăm. Astfel, rămânem doar cu următoarele adversare:

Urna 1: Anglia (17%), Spania (16%), Franța (14%), Belgia (12%), Germania (10%), Olanda (8%), Portugalia (6%), Norvegia (6%);

Urna 2: Serbia (14%), Bosnia (14%), Țara Galilor (13%), Slovenia (13%), Ungaria (13%), Irlanda (13%);

Urna 4: Feroe (20%), Estonia (19%), Belarus (19%), Cipru (19%).

Grupa infernală: Spania, Serbia, Feroe

Spania, Serbia, Feroe Grupa accesibilă: Belgia, Slovenia, Estonia

Cum ne calificăm la Euro 2028

E momentul să menționăm că, spre deosebire de ultimele preliminarii, România nu mai are nicio plasă de siguranță. Ocuparea ultimului loc în grupa de Nations League înseamnă că nu mai putem ajunge la baraj grație acestei competiții.

Ținând cont de adversarele din urna 1, obiectivul realist al „tricolorilor” ar fi ocuparea locului 2.

Partea bună: vom avea un singur adversar direct, cel din urna 2, de unde am scăpat de Turcia, Suedia și Elveția. Din urna 4 au dispărut Finlanda și Armenia, care ne-au mai dat bătăi de cap.

Acum cu veștile proaste...

La turneul nu se vor califica toate echipele de pe locul 2, așa cum s-a întâmplat la turneele precedente. Doar cele mai bune 8 dintre ele, într-un clasament care elimină rezultatele cu locul 5. Celelalte 4 merg la baraj.

Am pierdut adversarii mai blânzi din urna 1. Nu dați ochii peste cap, nu e ceea ce pare!

Golaverajul poate fi crucial!

Plecând de la ideea optimistă că echipa din urna 1 câștigă tot, iar echipa din urna 4 pierde tot, duelurile directe cu echipa din urna 2 vor decide cine va ocupa la final locul 2 în grupă.

Asta înseamnă că România ar obține cel puțin 9 puncte, 6 cu ultimul loc și 3 cu principala adversară, fiind avantajată de golaveraj (ex: pierdem 0-1 în deplasare, câștigăm 2-0 acasă).

Dacă ne uităm la preliminariile pentru CM 2026 și aplicăm regulamentul de la cele pentru Euro 2028, situația e îngrijorătoare.

În clasamentul locurilor 2, șapte formații au strâns cel puțin 11 puncte!

Iar alte 4 au obținut câte 10 puncte, situație în care ultima echipă calificată direct la turneu s-ar fi decis la golaveraj! Țara Galilor a avut +6, Cehia și Irlanda +2, iar Ucraina -1. Britanicii ar fi luat ultimul bilet.

Asta înseamnă că suntem obligați să avem un parcurs perfect echipele din urnele 2 și 4 ca să avem garantată calificarea directă de pe locul 2.

Cu 9 puncte pare imposibilă, cu 10 ar putea depinde de golaveraj, unde - și aici intervine partea legată de adversarii din prima urnă - eșecul cu Bosnia ne-a lăsat cu cele mai puternice ofensive din lume! Echipe care ne pot distruge orice calcul legat de golaveraj.

Ce se întâmplă la baraj

Calculele se complică atunci când vine vorba de baraj, pentru că Euro 2028 va fi găzduit de 4 echipe, Anglia, Irlanda, Țara Galilor și Scoția. Toate vor evolua în preliminarii și vor avea 2 bilete rezervate la turneul final în cazul în care vor rata calificarea directă.

Iar configurația barajului depinde de acest factor și există 3 scenarii:

1. Ambele locuri rezervate gazdelor sunt folosite

baraj cu 8 echipe pentru ultimele două locuri la Euro: 4 de pe locul 2 din preliminarii, 4 din Nations League.

Vor fi două mini-turnee cu câte 4 echipe cu semifinale și finală într-o singură manșă. Cele două câștigătoare ale finalelor merg la Euro.

2. O singură gazdă nu se califică direct la Euro

baraj cu 12 echipe pentru ultimele 3 locuri: 4 de pe locul 2 din preliminarii, 8 din Nations League.

Vor fi trei mini-turnee cu câte 4 echipe cu semifinale și finală într-o singură manșă. Cele trei câștigătoare ale finalelor merg la Euro.

3. Toate gazdele se califică la Euro

baraj cu 8 echipe pentru ultimele 4 locuri: 4 de pe locul 2 din preliminarii, 4 din Nations League.

Play-off clasic cu 4 dueluri în dublă manșă cu meciul decisiv pe terenul echipei venite din preliminarii. Cele patru câștigătoare merg la Euro.

Ce se întâmplă dacă una sau două gazde termină preliminariile pe loc de baraj? Vor primi biletele rezervate pentru turneul final și vor fi înlocuite în play-off cu echipe din Nations League.

Cea mai bună variantă pentru România? Ar fi ultima, însă are și cele mai mici șanse să devină realitate. Ne-ar avantaja pentru că am avea garantat un adversar, teoretic, accesibil și am beneficia de un meci decisiv pe propriul teren cu un stadion plin.

Programul Euro 2028

26-27 martie 2027: etapa I (doar grupele de 5 echipe)

29-30 martie 2027: etapa II (doar grupele de 5 echipe)

11-12 iunie 2027: etapa III (doar grupele de 5 echipe)

14-15 iunie 2027: etapa IV (doar grupele de 5 echipe)

23-25 septembrie 2027: etapa V

26-28 septembrie 2027: etapa VI

30 septembrie - 2 octombrie 2027: etapa VII

3-5 octombrie 2027: etapa VIII

11-13 noiembrie 2027: etapa IX

14-16 noiembrie 2027: etapa X

23-25 martie 2028: semifinalele/turul barajului

26-28 martie 2028: finalele/returul barajului

9 iunie - 9 iulie 2028: turneul final

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