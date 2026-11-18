Dat afară de Gigi Becali de la FCSB, fostul coordonator al Academiei roș-albaștrilor, Ilie Alexe, a fost desemnat de FRF șef de delegație al României U17 la Campionatul Mondial din Qatar.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ilie Alexe n-a rămas mult timp fără serviciu după ce a fost îndepărtat de Gigi Becali de la conducerea Academiei FCSB și înlocuit cu fostul internațional Raul Rusescu.

Ilie Alexe, dat afară de Gigi Becali de la FCSB, trimis de FRF să conducă delegația României la CM U17

La scurt timp, Federația Română de Fotbal i-a încredințat o nouă responsabilitate: Alexe a fost desemnat șef de delegație al naționalei de juniori U17 pentru Campionatul Mondial din Qatar, care se desfășoară în perioada 19 noiembrie - 13 decembrie 2026.

Despărțirea de clubul lui Gigi Becali a venit în contextul reorganizării centrului de copii și juniori. Patronul FCSB a explicat că principala nemulțumire era legată de lipsa de implicare a lui Ilie Alexe.

„La academie eram primitivi. L-am dat afară pe Bebe Alexe, noi îi dădeam salariu, iar el venea de două ori pe săptămână. Cum vine asta, bă?”, mai spus Becali.

Ilie Alexe a preluat coordonarea Academiei de Fotbal FCSB în 2017. Anterior, a condus proiectul de dezvoltare a Academiei Steaua, apoi a ocupat funcția de coordonator al Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo.

GOLAZO.ro a dezvăluit suspiciunile privind activitatea lui Ilie Alexe la FRF și FCSB

În octombrie 2025, GOLAZO.ro a publicat o investigație despre posibila suprapunere dintre atribuțiile lui Ilie Alexe la FRF și activitatea sa anterioară la Academia FCSB.

Alexe fusese cooptat de Federație, în 2022, pentru a coordona loturile naționale de juniori și activitatea departamentului de scouting.

Ilie Alexe a negat că lucra simultan la FRF și FCSB

Contactat atunci de GOLAZO.ro, Alexe a negat că ar mai avea o funcție de conducere la FCSB sau că ar fi remunerat de club:

„Nu am nici nici o funcție la FCSB, nu am nici un rol oficial, nu sunt implicat în structura lor de conducere a Academiei, sub nici o formă”.

El explica faptul că, în calitate de angajat FRF, oferea consultanță academiilor din România, inclusiv prin proiectul „Top Football Academies”, în care era inclusă și FCSB.

FRF: „Nu se poate vorbi despre un conflict de interese”

La rândul său, Federația a respins existența unui conflict de interese. Potrivit FRF, la finalul anului 2022, odată cu angajarea lui Alexe, a fost convenită prelungirea colaborării acestuia cu Academia FCSB pentru încă două luni. Scopul era să asigure tranziția până la instalarea unui nou manager.

FRF susținea însă că această colaborare se încheiase atunci și că, în octombrie 2025, Alexe nu mai avea niciun contract și nu încasa nicio remunerație de la club.

„În concluzie, nu se poate vorbi despre un conflict de interese, ci despre activitatea normală și transparentă a unui angajat FRF, conform atribuțiilor sale și în spiritul colaborării cu toate academiile de fotbal din România”, se arăta în comunicatul FRF.

România U17 debutează la Mondial împotriva Mexicului

La Campionatul Mondial din Qatar, România face parte din grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.

Programul tricolorilor în faza grupelor:

21 noiembrie: România – Mexic

24 noiembrie: România – Venezuela

27 noiembrie: România – Camerun

Competiția se desfășoară în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.

Staff-ul României U17 la CM 2026 din Qatar

FRF a anunțat că stafful naționalei U17 este format din 12 membri, Ilie Alexe fiind desemnat șef de delegație.

Selecționer: Mircea Diaconescu

Șef de delegație: Ilie Alexe

Ilie Alexe Antrenori secunzi: Iulian Cojocaru, Lucian Mezei

Iulian Cojocaru, Lucian Mezei Antrenor portari: Bogdan Vieru

Bogdan Vieru Preparator fizic: Andrei Tamași

Andrei Tamași Analiști video: Georgian Ghiță, Vlăduț Lakatos

Georgian Ghiță, Vlăduț Lakatos Medic: Matei Cristescu

Matei Cristescu Staff medical: Mădălin Cornățeanu, Adrian Mîrza

Mădălin Cornățeanu, Adrian Mîrza Psiholog: Andrada Vincze

Andrada Vincze Team Manager: Robert Constantinescu

Robert Constantinescu Ofițer de presă: Cosmin Cioboată

Cosmin Cioboată Kit Management: Ovidiu Moraru

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport